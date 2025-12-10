Casamento entre pessoas do mesmo sexo bate recorde e cresce 8,8%

Em 2024, o casamento entre pessoas do mesmo gênero cresceu 8,8% no Brasil. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a maioria das uniões foi entre mulheres, representando 64,6% do total.

O levantamento aponta que o ano passado o Brasil registrou o maior número de casamentos LGBT desde 2013, quando a série histórica começou. Entre 2023 e 2024, a união entre mulheres cresceu 12,1% e entre homens 3,3%.

No ano passado, foram realizados 948.925 registros de casamento, sendo 12.187 entre pessoas do mesmo gênero. O volume total representa um aumento de 0,9% em relação às uniões estabelecidas em 2023.

Desde 2013, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou uma resolução que impede os cartórios de recusar a celebração de casamentos ou conversão de uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo.

Casamento entre pessoas do mesmo sexo nos últimos anos

A série histórica mostra que, assim como em 2024, nos últimos anos o número de casamento entre mulheres foi maior do que a união entre homens.

Dados do IBGE mostram número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo desde 2020

Regiões que registraram mais casamentos LGBT

A Região Norte foi a única que registrou queda em uniões LGBT em 2024, com redução de 4,2%. Confira qual foi o aumento percentual de casamentos entre pessoas do mesmo sexo nas regiões brasileiras.

Região Centro-Oeste: 28,2%

28,2% Região Nordeste: 16,4%

16,4% Região Sudeste: 6,1%

6,1% Região Sul: 4,2%

Os dados gerais que contabilizam casamentos heterossexuais e entre pessoas LGBT mostram a mesma tendência. No panorama, a Região Norte também foi a única com decréscimo, sendo ele de 1,4%.

A Região Centro-Oeste também se destaca com maior aumento (2,6%).

Impacto da pandemia no registro de casamentos

Embora a tendência de queda tenha começado em 2016, a pandemia da Covid-19, em 2020, acentuou o movimento. O primeiro ano de lockdown registrou 757.179 casamentos, cerca de 267 mil a menos do que em 2019.

Em 2021 e 2022, o volume aumentou, mas seguiu abaixo da média observada entre 2015 e 2019 (1.076.280).

Dados contabilizam casamentos entre cônjuges de gênero oposto e do mesmo sexo

Qual época do ano com maior volume de casamentos?

Desde 2022, o maior volume de registros de casamentos é realizado a partir do mês de setembro. Apesar das variações, dezembro foi o mês de maior fluxo nos três anos.

Em 2024 não foi diferente, com 103.516 cerimônias realizadas no último mês do ano.