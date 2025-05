Brasileiros estão casando menos e se divorciando mais, mostra IBGE; veja os dados por estado

Em 2023, houve 940.799 casamentos no Brasil, mas também aconteceram 440.827 divórcios. Segundo os dados do IBGE, na pesquisa Estatísticas do Registro Civil 2023, divulgada nesta sexta-feira, as uniões estão diminuindo no país, enquanto as separações estão crescendo.

O número de casamentos foi 3% menor do que em 2022, e o de divórcios 5% maior no mesmo comparativo. A única modalidade de casamento que aumentou foi o homoafetivo, em especial entre mulheres. A série histórica mostra que, até a pandemia, o Brasil tinha um patamar de pelo menos 1 milhão de casamentos anuais, quantidade que até agora não foi recuperada. De 2015 a 2019, a média anual foi de 1.076 milhão.

As regiões Sudeste (-5,0%) e Norte (-4,0%) tiveram as maiores reduções em relação a 2022. Apenas o Centro-Oeste teve aumento, pequeno, de 0,8%. Com isso, a taxa de nupcialidade, que é o número de casamentos em relação à população de 15 anos ou mais de idade, ficou em 5,6 em 2023. O índice só não é menor do que o registrado na pandemia, em 2020: 4,5. Em 1980, quando se iniciou essa série histórica, a taxa era de 12,2.