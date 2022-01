Carnaval 2022: capitais começam a cancelar desfiles e blocos por covid-19

Em meio ao aumento de casos de covid-19 confirmados antes e após as festas de final de ano, grandes cidades brasileiras decidiram cancelar a realização do Carnaval 2022. Apesar da média de mortes por coronavírus continuar em queda, um levantamento feito pelo Instituto Todos pela Saúde (ITpS) mostrou que a variante ômicron chegou a atingir quase 70% dos casos positivos no dia 25 de dezembro, sendo encontrada em oito estados. Até o momento, apenas São Paulo confirmou ao O Globo que manterá os desfiles e blocos de rua. Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza cancelaram o evento.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, também tem se posicionado favorável a um acesso mais "controlado" na Sapucaí. Já a associação de blocos se reúne nesta terça-feira com Paes para discutir o assunto, informa o colunista Ancelmo Gois.

Carnaval 2022:

Artistas e blocos também estão cancelando suas programações para fevereiro. Em São Paulo, 64 atrações de rua foram anuladas, entre elas estão os das cantoras Daniela Mercury (Pipoca da Rainha) e Gloria Groove (Bloco das Gloriosas), a produtora de funk Kondzilla (Bloco do Kondzilla) e o ator e cantor Tiago Abravanel (Bloco do Abrava), de acordo com a prefeitura da capital.

Confira abaixo o posicionamento de algumas capitais:

São Paulo

Apesar de manter a realização de desfiles e blocos de rua na capital, a prefeitura de São Paulo informou que a realização do Carnaval de 2022 dependerá do cenário epidemiológico da cidade em fevereiro. Segundo o órgão, as avaliações realizadas junto à Secretaria de Saúde em relação aos casos da doença e à capacidade de assistência hospitalar devem ser concluídas na primeira quinzena de janeiro.

A cidade aprovou em publicação no Diário Oficial da última quinta-feira, a realização de 696 desfiles no carnaval de rua deste ano, o maior número na história da capital. Até o momento, 64 desfiles foram cancelados.

Belo Horizonte

Em nota, a prefeitura de Belo Horizonte informou que não irá patrocinar o Carnaval da cidade nem realizar cadastro de blocos e investimento em infraestrutura. De acordo com a Secretaria de Comunicação do município, a decisão foi pautada pela orientação dos integrantes do Comitê de Enfrentamento à Covid-19.

Salvador

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), oficializou no dia 23 de dezembro o cancelamento do Carnaval em municípios baianos em 2022. Em uma rede social, Costa disse que a decisão se deve aos cerca de “2,4 milhões de baianos com a vacina contra a covid em atraso”, e à epidemia de gripe que tem sobrecarregado o sistema de saúde.

Fortaleza

Desde o dia 30 de novembro o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou a suspensão dos editais do ciclo carnavalesco do município e a destinação de 14 milhões de reais que seriam investidos no evento para as secretarias responsáveis pela segurança alimentar, saúde e cultura local. A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou no dia 15 de dezembro o Orçamento para 2022 com as alterações anunciadas pelo chefe do executivo municipal. A decisão na capital cearense foi tomada após o cancelamento do réveillon, influenciada pela alta de casos da covid.

Palmas

A prefeitura de Palmas ainda não decidiu sobre a permanência ou cancelamento do Carnaval 2022. O município segue monitorando os indicadores epidemiológicos e o avanço da vacinação, para então considerar ou não a realização do evento. Em nota, a Secretaria de Comunicação informou que “é precoce tomar qualquer decisão a respeito desse tema, uma vez que por se tratar de uma festa de rua, é impraticável manter as medidas de distanciamento social”.

Curitiba

O Carnaval 2022 em Curitiba será novamente celebrado de forma virtual, de acordo com a Fundação Cultural de Curitiba (FCC). A decisão foi decretada no dia 21 de dezembro, em atendimento ao pedido da Liga das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Curitiba e região metropolitana, que receberam incentivo municipal. Os vídeos produzidos serão transmitidos nos dias do Carnaval pelas redes sociais da prefeitura, da FCC e também no Coreto Digital do Passeio Público.