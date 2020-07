Carlos Moisés, de SC, é o 8º governador a testar positivo para a covid-19

View this post on Instagram

Se dependesse exclusivamente de minha vontade, estaria nas ruas hoje para acompanhar os trabalhos das equipes do @governosc depois dos estragos causados pelo ciclone extratropical. Sei que foi uma noite difícil para todos. No entanto, por recomendação médica, devo ficar sem contato com outras pessoas. Apresentei sintomas da Covid-19 no final do dia de ontem. ⠀ Fiz um primeiro exame que deu indicação positiva. Farei novo exame em seguida, para ter mais clareza sobre o diagnóstico. Por determinação médica, e obedecendo o que determinam os protocolos de saúde, permanecerei em quarentena até um resultado definitivo. ⠀ Só que isso não impede que esteja, como estou, acompanhando todos os trabalhos e coordenando as equipes do nosso Governo. ⠀ Quando os catarinenses se unem, não há desafio que não seja superado. ⠀ @cbmscoficial @defesacivilsc @celescoficial @pmscoficial @casansc @scgasoficial