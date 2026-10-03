Candidatos a governador no Pará; veja o número e os nomes

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Publicado em 3 de outubro de 2026 às 19h02.
A disputa pelo Governo do Pará nas eleições de 2026 tem seis candidaturas: Araceli Lemos, Daniel Santos, Gal Leite, José Moita, Hana Ghassan e Well Macedo. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.
A disputa pelo Governo do Pará nas eleições de 2026 tem seis candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.
A corrida pelo executivo local reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa. Conheça os candidatos ao governo do Pará nas eleições de 2026:
• Araceli Lemos (PSOL) 50;
• Daniel Santos (Podemos) 20;
• Gal Leite (UP) 80;
• José Moita (Democrata) 35;
• Hana Ghassan (MDB) 15;
A eleição no Pará seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.
Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.
Araceli Lemos, candidata do PSOL ao Governo do Pará, concorre com o número 50.
Daniel Santos, candidato do Podemos ao Governo do Pará, concorre com o número 20.
Gal Leite, candidata da Unidade Popular (UP) ao Governo do Pará, concorre com o número 80.
José Moita, candidato do Democrata ao Governo do Pará, concorre com o número 35.
Hana Ghassan, candidata do MDB ao Governo do Pará, concorre com o número 15.
Well Macedo, candidato do PSTU ao Governo do Pará, concorre com o número 16.
Seis candidatos disputam o Governo do Pará nas eleições de 2026. A lista inclui Araceli, Dr. Daniel, Gal Leite, Hana Ghassan, José Moita e Well Macedo, conforme dados eleitorais divulgados com base no TSE.
O primeiro turno da eleição para o Governo do Pará será realizado em 4 de outubro de 2026.
Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.