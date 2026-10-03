Candidatos a governador no Pará; veja o número e os nomes

RESUMO ＋ A disputa pelo Governo do Pará nas eleições de 2026 tem seis candidaturas: Araceli Lemos, Daniel Santos, Gal Leite, José Moita, Hana Ghassan e Well Macedo. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo do Pará nas eleições de 2026 tem seis candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo executivo local reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa. Conheça os candidatos ao governo do Pará nas eleições de 2026:

• Araceli Lemos (PSOL) 50;

• Daniel Santos (Podemos) 20;

• Gal Leite (UP) 80;

• José Moita (Democrata) 35;

• Hana Ghassan (MDB) 15;

Quando vai ser a eleição para o governo do Pará

A eleição no Pará seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.