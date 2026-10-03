Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Candidatos a governador no Pará; veja o número e os nomes

Confira quem são os candidatos a governador do Pará nas eleições de 2026. Conheça as principais propostas, entenda a disputa e veja quando será a votação

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 19h02.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

A disputa pelo Governo do Pará nas eleições de 2026 tem seis candidaturas: Araceli Lemos, Daniel Santos, Gal Leite, José Moita, Hana Ghassan e Well Macedo. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo do Pará nas eleições de 2026 tem seis candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo executivo local reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa. Conheça os candidatos ao governo do Pará nas eleições de 2026:

• Araceli Lemos (PSOL) 50;

• Daniel Santos (Podemos) 20;

• Gal Leite (UP) 80;

• José Moita (Democrata) 35;

• Hana Ghassan (MDB) 15;

Quando vai ser a eleição para o governo do Pará

A eleição no Pará seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.

'Perguntas frequentes'

Qual é o número de Araceli Lemos nas eleições de 2026? ＋

Araceli Lemos, candidata do PSOL ao Governo do Pará, concorre com o número 50.

Qual é o número de Daniel Santos nas eleições de 2026? ＋

Daniel Santos, candidato do Podemos ao Governo do Pará, concorre com o número 20.

Qual é o número de Gal Leite nas eleições de 2026? ＋

Gal Leite, candidata da Unidade Popular (UP) ao Governo do Pará, concorre com o número 80.

Qual é o número de José Moita nas eleições de 2026? ＋

José Moita, candidato do Democrata ao Governo do Pará, concorre com o número 35.

Qual é o número de Hana Ghassan nas eleições de 2026? ＋

Hana Ghassan, candidata do MDB ao Governo do Pará, concorre com o número 15.

Qual é o número de Well Macedo nas eleições de 2026? ＋

Well Macedo, candidato do PSTU ao Governo do Pará, concorre com o número 16.

Quantos candidatos disputam o Governo do Pará em 2026? ＋

Seis candidatos disputam o Governo do Pará nas eleições de 2026. A lista inclui Araceli, Dr. Daniel, Gal Leite, Hana Ghassan, José Moita e Well Macedo, conforme dados eleitorais divulgados com base no TSE.

Quando será a eleição para governador do Pará? ＋

O primeiro turno da eleição para o Governo do Pará será realizado em 4 de outubro de 2026.

Quando será o segundo turno para o Governo do Pará? ＋

Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.

Acompanhe tudo sobre:ParáEleições 2026

Mais de Brasil

Candidatos a governador em Minas Gerais; veja o número e os nomes

Candidatos a governador no Mato Grosso do Sul; veja o número e os nomes

Pesquisa Datafolha para presidente: Lula tem 45% e Flávio, 42%, dos votos válidos no 1º turno

Candidatos a governador no Mato Grosso; veja o número e os nomes

Mais na Exame

Esporte

São Paulo vence Corinthians por 3x2 no agregado e conquista título inédito do Brasileirão Feminino

Brasil

Candidatos a governador em Minas Gerais; veja o número e os nomes

Mercados

Índia está entre os países com mais obesos, mas poucos querem as 'canetas emagrecedoras'

ESG

Clima fica fora da urna: apenas 3% dos candidatos abordam mudanças climáticas na campanha eleitoral