Candidatos a governador no Paraná; veja o número e os nomes

Palácio Iguaçu (Pedro Ribas/SMCS/Divulgação)
Repórter de agro e macroeconomia
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 19h12.
A disputa pelo Governo do Paraná nas eleições de 2026 tem oito candidaturas: Adriano Teixeira, Alexandre Salomão, Luiz França, Requião Filho, Samuel de Mattos, Sandro Alex, Sérgio Moro e Tayná Miessa. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.
A disputa pelo Governo do Paraná nas eleições de 2026 tem oito candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.
A corrida pelo governo estadual reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo paranaense.
Conheça os candidatos ao governo do Paraná nas eleições de 2026:
• Adriano Teixeira (PCO) 29;
• Alexandre Salomão (Mobiliza) 33;
• Luiz França (Missão) 14;
• Requião Filho (PDT) 12 ;
• Samuel Mattos (PSTU);
• Sandro Alex (PSD) 55;
• Sérgio Moro (PL) 22;
• Tayná Miessa (UP) 80.
A eleição no Paraná seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.
Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.
Adriano Teixeira, candidato do PCO ao Governo do Paraná, concorre com o número 29.
Alexandre Salomão, candidato do Mobiliza ao Governo do Paraná, concorre com o número 33.
Luiz França, candidato do Missão ao Governo do Paraná, concorre com o número 14.
Requião Filho, candidato do PDT ao Governo do Paraná, concorre com o número 12.
Samuel de Mattos, candidato do PSTU ao Governo do Paraná, concorre com o número 16. :chatgpt-content-reference{index="0"}
Sandro Alex, candidato do PSD ao Governo do Paraná, concorre com o número 55.
Sérgio Moro, candidato do PL ao Governo do Paraná, concorre com o número 22.
Tayná Miessa, candidata da Unidade Popular (UP) ao Governo do Paraná, concorre com o número 80.
Oito candidatos disputam o Governo do Paraná nas eleições de 2026.
O primeiro turno da eleição para o Governo do Paraná será realizado em 4 de outubro de 2026.
Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.