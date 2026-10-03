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Candidatos a governador no Paraná; veja o número e os nomes

Confira quem são os candidatos a governador do Paraná nas eleições de 2026. Conheça as principais propostas, entenda a disputa e veja quando será a votação

Palácio Iguaçu (Pedro Ribas/SMCS/Divulgação)

Palácio Iguaçu (Pedro Ribas/SMCS/Divulgação)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 19h12.

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RESUMO ＋

A disputa pelo Governo do Paraná nas eleições de 2026 tem oito candidaturas: Adriano Teixeira, Alexandre Salomão, Luiz França, Requião Filho, Samuel de Mattos, Sandro Alex, Sérgio Moro e Tayná Miessa. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo do Paraná nas eleições de 2026 tem oito candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo governo estadual reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo paranaense.

Conheça os candidatos ao governo do Paraná nas eleições de 2026:

• Adriano Teixeira (PCO) 29;

• Alexandre Salomão (Mobiliza) 33;

• Luiz França (Missão) 14;

• Requião Filho (PDT) 12 ;

• Samuel Mattos (PSTU);

• Sandro Alex (PSD) 55;

• Sérgio Moro (PL) 22;

• Tayná Miessa (UP) 80.

Quando vai ser a eleição para o governo do Paraná

A eleição no Paraná seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.

'Perguntas frequentes'

Qual é o número de Adriano Teixeira nas eleições de 2026? ＋

Adriano Teixeira, candidato do PCO ao Governo do Paraná, concorre com o número 29.

Qual é o número de Alexandre Salomão nas eleições de 2026? ＋

Alexandre Salomão, candidato do Mobiliza ao Governo do Paraná, concorre com o número 33.

Qual é o número de Luiz França nas eleições de 2026? ＋

Luiz França, candidato do Missão ao Governo do Paraná, concorre com o número 14.

Qual é o número de Requião Filho nas eleições de 2026? ＋

Requião Filho, candidato do PDT ao Governo do Paraná, concorre com o número 12.

Qual é o número de Samuel de Mattos nas eleições de 2026? ＋

Samuel de Mattos, candidato do PSTU ao Governo do Paraná, concorre com o número 16. :chatgpt-content-reference{index="0"}

Qual é o número de Sandro Alex nas eleições de 2026? ＋

Sandro Alex, candidato do PSD ao Governo do Paraná, concorre com o número 55.

Qual é o número de Sérgio Moro nas eleições de 2026? ＋

Sérgio Moro, candidato do PL ao Governo do Paraná, concorre com o número 22.

Qual é o número de Tayná Miessa nas eleições de 2026? ＋

Tayná Miessa, candidata da Unidade Popular (UP) ao Governo do Paraná, concorre com o número 80.

Quantos candidatos disputam o Governo do Paraná em 2026? ＋

Oito candidatos disputam o Governo do Paraná nas eleições de 2026.

Quando será a eleição para governador do Paraná? ＋

O primeiro turno da eleição para o Governo do Paraná será realizado em 4 de outubro de 2026.

Quando será o segundo turno para o Governo do Paraná? ＋

Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.

Acompanhe tudo sobre:ParanáEleições 2026

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