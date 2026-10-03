Candidatos a governador no Paraná; veja o número e os nomes

RESUMO ＋ A disputa pelo Governo do Paraná nas eleições de 2026 tem oito candidaturas: Adriano Teixeira, Alexandre Salomão, Luiz França, Requião Filho, Samuel de Mattos, Sandro Alex, Sérgio Moro e Tayná Miessa. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo do Paraná nas eleições de 2026 tem oito candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo governo estadual reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo paranaense.

Conheça os candidatos ao governo do Paraná nas eleições de 2026:

• Adriano Teixeira (PCO) 29;

• Alexandre Salomão (Mobiliza) 33;

• Luiz França (Missão) 14;

• Requião Filho (PDT) 12 ;

• Samuel Mattos (PSTU);

• Sandro Alex (PSD) 55;

• Sérgio Moro (PL) 22;

• Tayná Miessa (UP) 80.

Quando vai ser a eleição para o governo do Paraná

A eleição no Paraná seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.