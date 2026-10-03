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Candidatos a governador em Santa Catarina; veja o número e os nomes

Confira quem são os candidatos a governador de Santa Catarina nas eleições de 2026. Conheça as principais propostas, entenda a disputa e veja quando será a votação

(Fernando Frazão/Agência Brasil)

(Fernando Frazão/Agência Brasil)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 21h33.

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RESUMO ＋

A disputa pelo Governo de Santa Catarina nas eleições de 2026 tem oito candidaturas: Bruno Pedreiro, Gelson Merísio, João Rodrigues, Jorginho Mello, Laís Chaud, Marcelo Brigadeiro, Professor Marcus Sodré e Ralf Zimmer. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo de Santa Catarina nas eleições de 2026 tem oito candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo governo estadual reúne o atual governador, ex-prefeitos, ex-parlamentares, lideranças partidárias e representantes de diferentes correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo catarinense.

Conheça os candidatos ao governo de Santa Catarina nas eleições de 2026:

• Bruno Pedreiro (PCO) 29;

• Gelson Merísio (PSB) 40;

• João Rodrigues (PSD) 55;

• Jorginho Mello (PL) 22;

• Laís Chaud (UP) 80;

• Marcelo Brigadeiro (Missão) 14;

• Professor Marcus Sodré (PSTU) 16;

• Ralf Zimmer (PRD) 25.

Quando vai ser a eleição para o governo de Santa Catarina

A eleição em Santa Catarina seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.

'Perguntas frequentes'

Qual é o número de Bruno Pedreiro nas eleições de 2026? ＋

Bruno Pedreiro, candidato do PCO ao Governo de Santa Catarina, concorre com o número 29.

Qual é o número de Gelson Merísio nas eleições de 2026? ＋

Gelson Merísio, candidato do PSB ao Governo de Santa Catarina, concorre com o número 40.

Qual é o número de João Rodrigues nas eleições de 2026? ＋

João Rodrigues, candidato do PSD ao Governo de Santa Catarina, concorre com o número 55.

Qual é o número de Jorginho Mello nas eleições de 2026? ＋

Jorginho Mello, candidato do PL ao Governo de Santa Catarina, concorre com o número 22.

Qual é o número de Laís Chaud nas eleições de 2026? ＋

Laís Chaud, candidata da Unidade Popular (UP) ao Governo de Santa Catarina, concorre com o número 80.

Qual é o número de Marcelo Brigadeiro nas eleições de 2026? ＋

Marcelo Brigadeiro, candidato do Missão ao Governo de Santa Catarina, concorre com o número 14.

Qual é o número de Professor Marcus Sodré nas eleições de 2026? ＋

Professor Marcus Sodré, candidato do PSTU ao Governo de Santa Catarina, concorre com o número 16.

Qual é o número de Ralf Zimmer nas eleições de 2026? ＋

Ralf Zimmer, candidato do PRD ao Governo de Santa Catarina, concorre com o número 25.

Quantos candidatos disputam o Governo de Santa Catarina em 2026? ＋

Oito candidatos disputam o Governo de Santa Catarina nas eleições de 2026.

Quando será a eleição para governador de Santa Catarina? ＋

O primeiro turno da eleição para o Governo de Santa Catarina será realizado em 4 de outubro de 2026.

Quando será o segundo turno para o Governo de Santa Catarina? ＋

Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.

Acompanhe tudo sobre:Santa CatarinaEleições 2026

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