Candidatos a governador em Santa Catarina; veja o número e os nomes

RESUMO ＋ A disputa pelo Governo de Santa Catarina nas eleições de 2026 tem oito candidaturas: Bruno Pedreiro, Gelson Merísio, João Rodrigues, Jorginho Mello, Laís Chaud, Marcelo Brigadeiro, Professor Marcus Sodré e Ralf Zimmer. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo de Santa Catarina nas eleições de 2026 tem oito candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo governo estadual reúne o atual governador, ex-prefeitos, ex-parlamentares, lideranças partidárias e representantes de diferentes correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo catarinense.

Conheça os candidatos ao governo de Santa Catarina nas eleições de 2026:

• Bruno Pedreiro (PCO) 29;

• Gelson Merísio (PSB) 40;

• João Rodrigues (PSD) 55;

• Jorginho Mello (PL) 22;

• Laís Chaud (UP) 80;

• Marcelo Brigadeiro (Missão) 14;

• Professor Marcus Sodré (PSTU) 16;

• Ralf Zimmer (PRD) 25.

Quando vai ser a eleição para o governo de Santa Catarina

A eleição em Santa Catarina seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.