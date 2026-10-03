Candidatos a governador em Santa Catarina; veja o número e os nomes

(Fernando Frazão/Agência Brasil)
Repórter de agro e macroeconomia
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 21h33.
A disputa pelo Governo de Santa Catarina nas eleições de 2026 tem oito candidaturas: Bruno Pedreiro, Gelson Merísio, João Rodrigues, Jorginho Mello, Laís Chaud, Marcelo Brigadeiro, Professor Marcus Sodré e Ralf Zimmer. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.
A disputa pelo Governo de Santa Catarina nas eleições de 2026 tem oito candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.
A corrida pelo governo estadual reúne o atual governador, ex-prefeitos, ex-parlamentares, lideranças partidárias e representantes de diferentes correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo catarinense.
Conheça os candidatos ao governo de Santa Catarina nas eleições de 2026:
• Bruno Pedreiro (PCO) 29;
• Gelson Merísio (PSB) 40;
• João Rodrigues (PSD) 55;
• Jorginho Mello (PL) 22;
• Laís Chaud (UP) 80;
• Marcelo Brigadeiro (Missão) 14;
• Professor Marcus Sodré (PSTU) 16;
• Ralf Zimmer (PRD) 25.
A eleição em Santa Catarina seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.
Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.
Bruno Pedreiro, candidato do PCO ao Governo de Santa Catarina, concorre com o número 29.
Gelson Merísio, candidato do PSB ao Governo de Santa Catarina, concorre com o número 40.
João Rodrigues, candidato do PSD ao Governo de Santa Catarina, concorre com o número 55.
Jorginho Mello, candidato do PL ao Governo de Santa Catarina, concorre com o número 22.
Laís Chaud, candidata da Unidade Popular (UP) ao Governo de Santa Catarina, concorre com o número 80.
Marcelo Brigadeiro, candidato do Missão ao Governo de Santa Catarina, concorre com o número 14.
Professor Marcus Sodré, candidato do PSTU ao Governo de Santa Catarina, concorre com o número 16.
Ralf Zimmer, candidato do PRD ao Governo de Santa Catarina, concorre com o número 25.
Oito candidatos disputam o Governo de Santa Catarina nas eleições de 2026.
O primeiro turno da eleição para o Governo de Santa Catarina será realizado em 4 de outubro de 2026.
Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.