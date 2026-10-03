Candidatos a governador em Pernambuco; veja o número e os nomes

Sede do Governo de Pernambuco é no Palácio do Campo das Princesas (Divulgação/Governo de Pernambuco)
Repórter de agro e macroeconomia
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 19h26.
A disputa pelo Governo de Pernambuco nas eleições de 2026 tem oito candidaturas: Camila Falcão, Guilherme Fonseca, Ivan Moraes, Jeremias Cosmo, João Campos, Raquel Lyra, Renan Hallais e Victor Assis. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.
A disputa pelo Governo de Pernambuco nas eleições de 2026 tem oito candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.
A corrida pelo Palácio do Campo das Princesas reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo pernambucano.
Conheça os candidatos ao governo de Pernambuco nas eleições de 2026:
• Camila Falcão (UP) 80;
• Guilherme Fonseca (PSTU) 16;
• Ivan Moraes (PSOL) 50 ;
• Jeremias Cosmo (Democrata) 35;
• João Campos (PSB) 40;
• Raquel Lyra (PSD) 55;
• Renan Hallais (Missão) 14;
• Victor Assis (PCO) 29.
A eleição em Pernambuco seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.
Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.
Camila Falcão, candidata da Unidade Popular (UP) ao Governo de Pernambuco, concorre com o número 80.
Guilherme Fonseca, candidato do PSTU ao Governo de Pernambuco, concorre com o número 16.
Ivan Moraes, candidato do PSOL ao Governo de Pernambuco, concorre com o número 50.
Jeremias Cosmo, candidato do Democrata ao Governo de Pernambuco, concorre com o número 35.
João Campos, candidato do PSB ao Governo de Pernambuco, concorre com o número 40.
Raquel Lyra, candidata do PSD ao Governo de Pernambuco, concorre com o número 55.
Renan Hallais, candidato do Missão ao Governo de Pernambuco, concorre com o número 14.
Victor Assis, candidato do PCO ao Governo de Pernambuco, concorre com o número 29.
Oito candidatos disputam o Governo de Pernambuco nas eleições de 2026.
O primeiro turno da eleição para o Governo de Pernambuco será realizado em 4 de outubro de 2026.
Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.