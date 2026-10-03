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Candidatos a governador em Pernambuco; veja o número e os nomes

Confira quem são os candidatos a governador de Pernambuco nas eleições de 2026. Conheça as principais propostas, entenda a disputa e veja quando será a votação

Sede do Governo de Pernambuco é no Palácio do Campo das Princesas (Divulgação/Governo de Pernambuco)

Sede do Governo de Pernambuco é no Palácio do Campo das Princesas (Divulgação/Governo de Pernambuco)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 19h26.

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RESUMO ＋

A disputa pelo Governo de Pernambuco nas eleições de 2026 tem oito candidaturas: Camila Falcão, Guilherme Fonseca, Ivan Moraes, Jeremias Cosmo, João Campos, Raquel Lyra, Renan Hallais e Victor Assis. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo de Pernambuco nas eleições de 2026 tem oito candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo Palácio do Campo das Princesas reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo pernambucano.

Conheça os candidatos ao governo de Pernambuco nas eleições de 2026:

• Camila Falcão (UP) 80;

• Guilherme Fonseca (PSTU) 16;

• Ivan Moraes (PSOL) 50 ;

• Jeremias Cosmo (Democrata) 35;

• João Campos (PSB) 40;

• Raquel Lyra (PSD) 55;

• Renan Hallais (Missão) 14;

• Victor Assis (PCO) 29.

Quando vai ser a eleição para o governo de Pernambuco

A eleição em Pernambuco seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.

'Perguntas frequentes'

Qual é o número de Camila Falcão nas eleições de 2026? ＋

Camila Falcão, candidata da Unidade Popular (UP) ao Governo de Pernambuco, concorre com o número 80.

Qual é o número de Guilherme Fonseca nas eleições de 2026? ＋

Guilherme Fonseca, candidato do PSTU ao Governo de Pernambuco, concorre com o número 16.

Qual é o número de Ivan Moraes nas eleições de 2026? ＋

Ivan Moraes, candidato do PSOL ao Governo de Pernambuco, concorre com o número 50.

Qual é o número de Jeremias Cosmo nas eleições de 2026? ＋

Jeremias Cosmo, candidato do Democrata ao Governo de Pernambuco, concorre com o número 35.

Qual é o número de João Campos nas eleições de 2026? ＋

João Campos, candidato do PSB ao Governo de Pernambuco, concorre com o número 40.

Qual é o número de Raquel Lyra nas eleições de 2026? ＋

Raquel Lyra, candidata do PSD ao Governo de Pernambuco, concorre com o número 55.

Qual é o número de Renan Hallais nas eleições de 2026? ＋

Renan Hallais, candidato do Missão ao Governo de Pernambuco, concorre com o número 14.

Qual é o número de Victor Assis nas eleições de 2026? ＋

Victor Assis, candidato do PCO ao Governo de Pernambuco, concorre com o número 29.

Quantos candidatos disputam o Governo de Pernambuco em 2026? ＋

Oito candidatos disputam o Governo de Pernambuco nas eleições de 2026.

Quando será a eleição para governador de Pernambuco? ＋

O primeiro turno da eleição para o Governo de Pernambuco será realizado em 4 de outubro de 2026.

Quando será o segundo turno para o Governo de Pernambuco? ＋

Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.

Acompanhe tudo sobre:PernambucoEleições 2026

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