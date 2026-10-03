Candidatos a governador em Pernambuco; veja o número e os nomes

RESUMO ＋ A disputa pelo Governo de Pernambuco nas eleições de 2026 tem oito candidaturas: Camila Falcão, Guilherme Fonseca, Ivan Moraes, Jeremias Cosmo, João Campos, Raquel Lyra, Renan Hallais e Victor Assis. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo de Pernambuco nas eleições de 2026 tem oito candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo Palácio do Campo das Princesas reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo pernambucano.

Conheça os candidatos ao governo de Pernambuco nas eleições de 2026:

• Camila Falcão (UP) 80;

• Guilherme Fonseca (PSTU) 16;

• Ivan Moraes (PSOL) 50 ;

• Jeremias Cosmo (Democrata) 35;

• João Campos (PSB) 40;

• Raquel Lyra (PSD) 55;

• Renan Hallais (Missão) 14;

• Victor Assis (PCO) 29.

Quando vai ser a eleição para o governo de Pernambuco

A eleição em Pernambuco seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.