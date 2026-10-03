Pesquisa para presidente Futura: Flávio tem 44,8% e Lula 42,6%, dos votos válidos no 1º turno

Uma pesquisa Futura Inteligência divulgada neste sábado, 3, véspera do primeiro turno da eleição, aponta um cenário de acirrada disputa para o Palácio do Planalto. Com foco no recorte de votos válidos, que exclui brancos e nulos, o senador Flávio Bolsonaro (PL) marca 44,8%, seguido de perto pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 42,6%.

Como a margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, os líderes configuram empate técnico. Entre os demais nomes do cenário de votos válidos, o escritor Augusto Cury pontua com 4,1%, o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) registra 3,9% e Renan Santos (Missão) marca 2,8%.

Na sequência do levantamento de intenção de votos válidos, figuram o governador Romeu Zema (Novo), com 0,8%, e Samara, com 0,4%.

Candidatos com menor intenção de voto, como Edmilson Costa, Rui Costa Pimenta, Clariana Barão, Veterinário Wilson Grassi e Hertz Dias, registram 0,2% ou menos.

Cenários de segundo turno e competitividade

Em uma eventual simulação de segundo turno entre os líderes, a corrida presidencial mantém a paridade. Flávio Bolsonaro pontua com 48%, enquanto o presidente Lula anota 45,1%, mantendo o cenário de empate técnico no limite da margem de erro.

Neste confronto direto, os votos brancos, nulos ou que não escolheram ninguém somam 5,7%, enquanto os eleitores indecisos representam 1,2% da amostra.

O instituto também simulou um embate entre o atual chefe do Executivo e o governador de Goiás. Ronaldo Caiado chega a 44,7%, empatando tecnicamente com Lula, que anota 44% das intenções de voto. Neste cenário específico, os brancos e nulos sobem para 9,5%.

Rejeição dos líderes e avaliação do clima político

A pesquisa mediu o índice de rejeição dos presidenciáveis, fator essencial para calcular o teto de crescimento no primeiro turno. O atual presidente lidera a rejeição com 46,9%, parcela que afirma não votar no petista em hipótese alguma.

Na segunda posição do índice negativo, Flávio Bolsonaro enfrenta 43,1% de resistência, consolidando a forte polarização em torno dos nomes mais competitivos. Em patamares menores, aparecem Renan Santos (15,7%), Romeu Zema (13,7%) e Ronaldo Caiado (12,7%).

O levantamento também diagnosticou a visão do eleitor sobre a divisão institucional do país. Questionados, 30,6% afirmam estar cansados da polarização, enquanto 26,3% declaram estar do lado do presidente Lula e 25% posicionam-se ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A pesquisa Futura entrevistou 2.000 eleitores entre 02 e 03 de outubro de 2026, por meio de CATI (Entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por 100% Cidades e está registrado no TSE sob o protocolo BR-02431/2026.