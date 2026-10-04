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Candidato pode votar nele mesmo? Confira o que diz a lei

Apesar de concorrer nas eleições, candidato continua sendo cidadão, e, portanto, tem seu direito ao voto garantido

Nas urnas, candidatos que concorrem a qualquer cargo podem votar como qualquer outro eleitor (TSE/Flickr)

Nas urnas, candidatos que concorrem a qualquer cargo podem votar como qualquer outro eleitor (TSE/Flickr)

Matheus Gonçalves
Matheus Gonçalves

Repórter

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h09.

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RESUMO ＋

Um candidato pode votar em si mesmo nas Eleições de 2026, desde que esteja habilitado pela Justiça Eleitoral a participar da votação. Quem disputa um cargo mantém os mesmos direitos de qualquer outro eleitor e pode digitar o próprio número na urna. A escolha permanece protegida pelo sigilo do voto e não pode ser vinculada posteriormente à identidade do eleitor.

Às vésperas do primeiro turno das Eleições de 2026, uma curiosidade comum entre os eleitores volta a surgir: um candidato pode votar em si mesmo? A resposta é sim; não há impedimento para que uma pessoa que esteja concorrendo a um cargo também exerça o próprio direito de voto, desde que esteja habilitada a votar. A regra geral é que sejam admitidos à votação os eleitores cujos dados estejam cadastrados na seção eleitoral.

Na prática, o candidato exerce o voto como qualquer outro eleitor. Durante a votação, a urna eletrônica apresenta os nomes, números, fotografias e partidos das candidatas e dos candidatos, e o eleitor pode selecionar aquele de sua preferência, inclusive o próprio nome, desde que esteja concorrendo ao cargo correspondente. A regulamentação das Eleições 2026 estabelece que a votação é realizada pelo número da candidata, do candidato ou da legenda partidária.

O fato de disputar uma eleição, portanto, não retira à pessoa a condição de eleitor. Para votar, basta estar regularmente habilitado pela Justiça Eleitoral e não possuir impedimento registrado no sistema. Na seção, a identidade é conferida antes da liberação da urna, conforme os procedimentos estabelecidos pelo TSE.

Outro ponto importante é o sigilo do voto. A legislação determina que a urna eletrônica preserve o anonimato da escolha, de modo que o voto individual não possa ser associado à identidade de quem o registrou. Segundo o TSE, nem mesmo a Justiça Eleitoral consegue identificar em quem uma determinada pessoa votou.

Isso significa que um candidato pode declarar publicamente que pretende votar em si mesmo, mas não há mecanismo na urna que permita comprovar essa escolha. Dentro da cabine, o voto é secreto e a decisão é exclusivamente do eleitor.

O sigilo também explica uma das regras do dia da eleição: celulares, máquinas fotográficas, filmadoras e outros equipamentos capazes de registrar o voto não podem ser levados para a cabine de votação. Antes de votar, o eleitor deve desligar o aparelho e deixá-lo no local indicado pela mesa receptora. A medida busca impedir a divulgação ou a comprovação da escolha, bem como evitar situações de coação ou de compra de votos.

Nas eleições de 2026, realizadas em primeiro turno em 4 de outubro, a urna exibirá primeiro os cargos proporcionais e, depois, os majoritários. A sequência será deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e, por fim, presidente da República.

Assim, um candidato a deputado federal pode votar no próprio número quando chegar a sua vez; o mesmo vale para candidatos a deputado estadual ou distrital, senador, governador e presidente. O voto será registrado como nominal quando o número digitado corresponder integralmente ao de uma candidatura apta.

A possibilidade de votar em si mesmo é, portanto, uma consequência do próprio direito de participação eleitoral: ser candidato não transforma a pessoa em uma categoria diferente de eleitor na cabine de votação. Como ocorre com os demais cidadãos, sua escolha permanece protegida pelo sigilo do voto.

Perguntas frequentes

Um candidato pode votar em si mesmo? ＋

Sim. Não há impedimento para que um candidato vote em si mesmo, desde que esteja regularmente habilitado a votar pela Justiça Eleitoral.

Como um candidato vota em si mesmo na urna? ＋

O procedimento é o mesmo realizado pelos demais eleitores. Quando chegar ao cargo que disputa, o candidato pode digitar o próprio número e confirmar a escolha. Se o número corresponder integralmente a uma candidatura apta, o voto será registrado como nominal.

Candidatos têm alguma regra diferente para votar? ＋

Não nesse aspecto. Disputar uma eleição não retira da pessoa a condição de eleitor. Para votar, o candidato precisa estar habilitado pela Justiça Eleitoral e cumprir os procedimentos de identificação aplicáveis aos demais eleitores.

É possível saber se um candidato realmente votou em si mesmo? ＋

Não. O voto é secreto e a urna eletrônica preserva o anonimato da escolha. Assim, um candidato pode declarar publicamente que votou em si mesmo, mas não há mecanismo na urna que permita associar posteriormente aquele voto à sua identidade.

A Justiça Eleitoral consegue saber em quem cada eleitor votou? ＋

Não. Segundo as informações apresentadas pelo TSE, o sistema preserva o sigilo do voto e não permite identificar em qual candidatura uma determinada pessoa votou.

Pode tirar foto do voto para provar a escolha? ＋

Não. Celulares, máquinas fotográficas, filmadoras e outros equipamentos capazes de registrar o voto não podem entrar na cabine. A restrição busca preservar o sigilo e impedir a comprovação da escolha, inclusive em situações de coação ou compra de votos.

Qual é a ordem de votação nas Eleições 2026? ＋

A sequência será deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e, por último, presidente da República.

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