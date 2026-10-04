Apuração de presidente no Amazonas: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

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Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h10.
Os eleitores do Amazonas vão às urnas neste domingo para escolher o próximo presidente da República. O estado tem mais de 2.801.182 eleitores aptos a votar nas eleições de 2026.
As urnas funcionam das 8h às 17h pelo horário de Brasília. Na capital Manaus e na maior parte do estado, a votação ocorrerá das 7h às 16h, no horário local. Em 11 municípios que seguem o fuso horário do Acre, será das 6h às 15h (veja aqui).
Depois do encerramento da votação, os dados são enviados ao sistema de totalização do TSE.
A apuração no Amazonas será acompanhada voto a voto conforme os dados oficiais forem divulgados pela Justiça Eleitoral.
A EXAME atualizará os números da disputa presidencial no Amazonas conforme a divulgação oficial do TSE.
ACOMPANHE AQUI A APURAÇÃO VOTO A VOTO NO AMAZONAS
Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.
Os candidatos registrados para a Presidência da República em 2026 são:
O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é obrigatório.
A colinha com os números dos candidatos é permitida, desde que esteja em papel. O celular, mesmo desligado, não pode ser levado para a cabine de votação.
A ordem na urna eletrônica será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.
Os eleitores escolherão presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, dois senadores e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital.
A votação ocorre das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento ainda poderão votar.
A EXAME terá uma página dedicada à apuração, com acompanhamento dos resultados para presidente, governos estaduais e Senado, além de cobertura jornalística e transmissão ao vivo.
O eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro para presidente da República e governador nos estados em que houver necessidade de uma nova votação.