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Apuração de presidente no Amazonas: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

Estado tem mais de 2,8 milhões de eleitores

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h10.

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Os eleitores do Amazonas vão às urnas neste domingo para escolher o próximo presidente da República. O estado tem mais de 2.801.182 eleitores aptos a votar nas eleições de 2026.

As urnas funcionam das 8h às 17h pelo horário de Brasília. Na capital Manaus e na maior parte do estado, a votação ocorrerá das 7h às 16h, no horário local. Em 11 municípios que seguem o fuso horário do Acre, será das 6h às 15h (veja aqui).

Depois do encerramento da votação, os dados são enviados ao sistema de totalização do TSE.

A apuração no Amazonas será acompanhada voto a voto conforme os dados oficiais forem divulgados pela Justiça Eleitoral.

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Quem está ganhando no Amazonas?

A EXAME atualizará os números da disputa presidencial no Amazonas conforme a divulgação oficial do TSE.

ACOMPANHE AQUI A APURAÇÃO VOTO A VOTO NO AMAZONAS

Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.

Quem são os candidatos a presidente?

Os candidatos registrados para a Presidência da República em 2026 são:

  • Clariana Barão (DC) — 27
  • Edmilson Costa (PCB) — 21
  • Escritor Augusto Cury (Avante) — 70
  • Flávio Bolsonaro (PL) — 22
  • Hertz Dias (PSTU) — 16
  • Leonardo Avalanche (PRTB) — 28
  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — 13
  • Renan Santos (Missão) — 14
  • Ronaldo Caiado (PSD) — 55
  • Rui Costa Pimenta (PCO) — 29
  • Samara Martins (UP) — 80
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata) — 35
  • Zema (Novo) — 40

Perguntas frequentes

O que é preciso levar para votar? ＋

O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é obrigatório.

Pode levar celular e colinha para votar? ＋

A colinha com os números dos candidatos é permitida, desde que esteja em papel. O celular, mesmo desligado, não pode ser levado para a cabine de votação.

Qual é a ordem de votação nas eleições 2026? ＋

A ordem na urna eletrônica será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.

Quais cargos estão em disputa em 2026? ＋

Os eleitores escolherão presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, dois senadores e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Que horas começa e termina a votação? ＋

A votação ocorre das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento ainda poderão votar.

Onde acompanhar o resultado das eleições 2026? ＋

A EXAME terá uma página dedicada à apuração, com acompanhamento dos resultados para presidente, governos estaduais e Senado, além de cobertura jornalística e transmissão ao vivo.

Quando será o segundo turno das eleições 2026? ＋

O eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro para presidente da República e governador nos estados em que houver necessidade de uma nova votação.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Amazonas

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