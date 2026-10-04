Apuração de presidente no Amazonas: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

Os eleitores do Amazonas vão às urnas neste domingo para escolher o próximo presidente da República. O estado tem mais de 2.801.182 eleitores aptos a votar nas eleições de 2026.

As urnas funcionam das 8h às 17h pelo horário de Brasília. Na capital Manaus e na maior parte do estado, a votação ocorrerá das 7h às 16h, no horário local. Em 11 municípios que seguem o fuso horário do Acre, será das 6h às 15h (veja aqui).

Depois do encerramento da votação, os dados são enviados ao sistema de totalização do TSE.

A apuração no Amazonas será acompanhada voto a voto conforme os dados oficiais forem divulgados pela Justiça Eleitoral.

Quem está ganhando no Amazonas?

A EXAME atualizará os números da disputa presidencial no Amazonas conforme a divulgação oficial do TSE.

ACOMPANHE AQUI A APURAÇÃO VOTO A VOTO NO AMAZONAS

Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.

Quem são os candidatos a presidente?

Os candidatos registrados para a Presidência da República em 2026 são:

Clariana Barão (DC) — 27

Edmilson Costa (PCB) — 21

Escritor Augusto Cury (Avante) — 70

Flávio Bolsonaro (PL) — 22

Hertz Dias (PSTU) — 16

Leonardo Avalanche (PRTB) — 28

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — 13

Renan Santos (Missão) — 14

Ronaldo Caiado (PSD) — 55

Rui Costa Pimenta (PCO) — 29

Samara Martins (UP) — 80

Veterinário Wilson Grassi (Democrata) — 35

Zema (Novo) — 40