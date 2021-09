Câmara deve votar novo Código Eleitoral nesta quinta-feira

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia

A Câmara deve discutir e votar nesta quinta-feira, 2, a proposta que consolida em um único texto a legislação eleitoral e as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O texto teve a urgência aprovada na terça-feira, 31, e não passará por nenhuma comissão da Casa para aprofundar os debates.

A pandemia mexeu com a economia e os negócios no mundo todo. Aprenda a investir com a EXAME Academy

Para valer para as eleições do ano que vem, o projeto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro antes de 2 de outubro.

O objetivo do texto, de mais de 900 artigos, é criar um novo Código Eleitoral. Alguns pontos, no entanto, geram polêmica, como a previsão de que parlamentares que renunciarem aos cargos para evitar cassação do mandato possam concorrer nas eleições seguintes.

O trecho em questão é criticado por afrouxar a Lei da Ficha Limpa, em vigor desde 2010, que impede que isso ocorra. Pelas regras atuais, políticos com mandatos cassados se tornam inelegíveis por oito anos, ainda que renunciem durante o processo de cassação. Assim que o Conselho de Ética recomenda a cassação, o parlamentar fica inelegível.

O texto também cria uma quarentena de cinco anos para que militares, policiais, juízes e promotores possam disputar eleições. O tempo de quarentena ainda é discutido entre os parlamentares. Alguns consideram exagerado e sugerem, por exemplo, um intervalo de três anos para liberação da candidatura.

Outra novidade do projeto é a permissão para candidaturas avulsas para vereadores e deputados. Nesses casos, as decisões tomadas serão definidas de forma conjunta, por mais de uma pessoa.

Urgência

Na terça-feira, o Supremo Tribunal Federal (STF) deu 48 horas para que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), explique os motivos da urgência para a votação do novo Código Eleitoral.

Durante a sessão de terça-feira, vários deputados reclamaram da pressa para aprovar o projeto e pediram que ele fosse encaminhado a comissões, para que os debates fossem aprofundados. Lira, entretanto, manteve o calendário com previsão de votação no plenário nesta quinta.

Toda semana tem um novo episódio do podcast EXAME Política. Disponível abaixo ou nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts