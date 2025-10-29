Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Câmara de SP aprova aumento do IPTU de 2026, com limite máximo de 10%

Projeto de lei foi aprovado nesta terça-feira, por 30 votos favoráveis e 19 contrários; agora o texto será encaminhado para sanção do prefeito Ricardo Nunes

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 19h09.

Tudo sobreIPTU
Saiba mais

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou, em segunda votação, nesta quarta-feira, 29, o projeto de lei (PL) que altera a base de cálculo do IPTU para 2026. O resultado da votação foi de 30 votos a favor e 19 contra.

Agora, o projeto (PL 1130/2025) será encaminhado para sanção do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Durante a análise, foram feitas duas emendas ao texto original, que havia sido proposto pelo prefeito. Com as alterações, tanto imóveis residenciais quanto comerciais terão um limite máximo de aumento de 10% ao ano a partir de 2026. Atualmente, a legislação vigente estabelece um aumento máximo de 10% para residências e de 15% para estabelecimentos comerciais.

*Mais informações em instantes.

Acompanhe tudo sobre:IPTURicardo NunesSão Paulo capital

Mais de Brasil

MEC divulga regras para investimento do incentivo pago pelo Pé-de-Meia

Operação Contenção: 93 fuzis apreendidos têm valor estimado de R$ 5 milhões

Moraes determina que Castro envie informações sobre megaoperação no Rio

Bastidor: operação eleva tensão entre Lula e Castro e antecipa disputa eleitoral

Mais na Exame

Brasil

MEC divulga regras para investimento do incentivo pago pelo Pé-de-Meia

ESG

NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS: Hydro destaca como o setor privado deve assumir o protagonismo na COP30

Mercados

Meli lucra US$ 421 milhões no 3º tri, mas sente baque do frete grátis

Mundo

Candidata quer salário mínimo de 2 milhões de pesos na Argentina