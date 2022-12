Câmara aprova PEC da Transição após acordo com Lira; veja o que está no texto

A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno na noite desta terça-feira, 20, a chamada PEC de Transição (Proposta de Emenda Constitucional 32/22), que garante recursos adicionais para pagar programas como o Bolsa Família em R$ 600.

A PEC foi aprovada em primeiro turno com 331 votos a favor e 168 contra. A votação do segundo turno deve ocorrer ainda nesta noite, além da votação dos destaques.

A PEC já havia sido aprovada no Senado, mas há duas semanas sofria para ser votada na Câmara. A votação foi realizada hoje após dias de negociações entre o governo eleito do presidente Lula (PT), lideranças parlamentares e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Dentre os principais pontos está a manutenção do valor de R$ 168 bilhões em recursos adicionais para os programas do futuro governo Lula. Enquanto isso, a PEC vale apenas para 2023, e não para 2024 como queria o governo eleito.

As mudanças acordadas previamente foram adicionadas ao substitutivo pelo relator, o deputado Elmar Nascimento (União-BA), que recomendou a aprovação da proposta em seu parecer.

Três partidos orientaram votação contra a PEC: PL (mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro), Republicanos e Partido Novo.

O PP de Arthur Lira orientou a favor. O placar a favor do governo eleito ficou ligeiramente acima do esperado: após as negociações desta tarde, havia expectativa de em torno de 320 votos a favor da PEC. Eram necessários 308 votos para a aprovação (três quintos dos 513 deputados).

O texto terá agora de voltar ao Senado. A adição de um trecho sobre reformulação das emendas de relator (o chamado "orçamento secreto") fará com que tenha de ser novamente referendado pelos senadores. A expectativa é que uma votação ocorra já na quarta-feira, 21.

O que está na PEC de Transição

Pelo acordo, o valor total da PEC, de R$ 168 bilhões adicionais no Orçamento de 2023, fica mantido em relação ao que foi aprovado no Senado no começo de dezembro.

O recurso garante verba para o Bolsa Família (R$ 600 e adicional de R$ 150 por criança de até seis anos), recomposição do orçamento de programas como o Farmácia Popular, ajuste real do salário mínimo e alguma capacidade de investimento do governo federal em programas como Minha Casa, Minha Vida.

Na outra ponta, o período de efeito da PEC caiu de dois anos (como queria o governo eleito) para apenas um ano, sendo válido somente para 2023, o que obrigará o governo do PT a negociar novamente a questão para 2024.

Além disso, as partes costuraram um acordo para reformulação da distribuição de emendas, após o Supremo Tribunal Federal derrubar as emendas de relator, que ficaram conhecidas como "orçamento secreto". O texto incluiu um pagamento extra de emendas parlamentares em troca da aprovação da PEC ainda hoje; a adição do trecho fará a PEC ter de voltar ao Senado.

Pela manhã, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), teve uma reunião com Lira e parlamentares na residência oficial do presidente da Câmara. Ao longo da manhã e da tarde desta terça-feira, o acordo terminou de ser costurado, com vitórias e derrotas para ambas as partes.

A mudança é uma vitória de parlamentares de partidos do Centrão, capitaneados por PP e PL, que vinham articulando formas de desidratar a PEC que foi aprovada no Senado, após a decisão do STF que derrubou o orçamento secreto. A negociação, no fim, mantém domínio dos congressistas sobre ao menos parte dos repasses, mesmo após a decisão da Corte.

Pelo lado do governo, a vitória foi ter conseguido manter o valor da PEC e, além disso, transformar o antigo orçamento secreto em emendas de menor valor e que poderão ser mais transparentes.

Reformulação das emendas Um dos principais entraves na negociação foi a situação das emendas de relator. Antes da decisão do STF, estavam reservados R$ 19,4 bilhões para as emendas de relator (RP9), a base do orçamento secreto em 2023. O relator Elmar Nascimento acrescentou ao relatório apresentando hoje que, em razão de acordo entre as lideranças partidárias e o governo eleito, os recursos das emendas de relator serão divididos entre emendas individuais para os parlamentares e programações de execução discricionária pelo Executivo. As emendas individuais em 2023 subirão de R$ 19,7 milhões por parlamentar para R$ 36 milhões (devido à adição dos R$ 16,3 milhões acordados), atingindo uma quantidade histórica para esse tipo de recurso. Ao todo, o montante é de R$ 11,7 bilhões em 2023. De acordo com o substitutivo do relator, a Câmara ficará com 77,5% do valor global das emendas individuais; e o Senado, com 22,5%.

A outra metade do antigo recurso do orçamento secreto poderá ser usada pelos ministérios, isto é, pelo Poder Executivo.

Ou seja, os parlamentares perderam metade do montante do antigo orçamento secreto, mas, em troca, ganharam uma garantia de que o restante do recurso ficará com emendas individuais, que precisam ser obrigatoriamente pagas pelo governo.

Outra mudança é que as emendas individuais, ao contrário das RP9, podem ter o autor rastreado, dando mais transparência ao dispositivo - uma das principais críticas de organizações da sociedade civil às emendas de relator, uma vez que o caráter anônimo do autor do pedido de verba poderia abrir espaço a desvios.

“Decidimos, por um acordo que envolveu todas as forças políticas desta Casa – tanto de governo quanto de oposição – que 50% dos R$ 19 bilhões atribuídos às famosas RP9, ou seja, as emendas de relator, fossem atribuídos às emendas individuais na proporção de 2/3 para a Câmara e 1/3 para o Senado, e os outros 50% serão distribuídos na forma do mandamento do acórdão proferido pela maioria do Supremo Tribunal Tribunal para ser executado diretamente pelos ministérios”, disse Elmar Nascimento.