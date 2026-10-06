Alcolumbre inicia discussão da PEC do fim da escala 6x1 no Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), iniciou a discussão da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1 nesta terça-feira, 6, e disse que a votação da matéria será feita "nesta legislatura", ou seja, antes de que os senadores eleitos no último domingo sejam empossados.

Alcolumbre decidiu que a PEC, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados em maio, vai seguir o cronograma normal de votação no Senado. Em setembro, quando o texto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, foi aprovado um requerimento que pedia a apreciação da matéria em regime de urgência, mas o presidente do Senado disse que não houve consenso sobre isso.

De acordo com o presidente do Senado, a PEC vai ser discutida por cinco sessões no Senado antes de ser pautada, o que significaria que o texto poderá ser votado na próxima quarta-feira, 14, em primeiro turno. Se aprovada, a matéria ainda precisaria ser discutida por mais três sessões antes da votação no plenário em segundo turno. Na prática, isso significa que o texto pode ser votado ainda antes do segundo turno das eleições presidenciais, a ser realizado em 25 de outubro.

Alcolumbre, que travou a tramitação da PEC, uma agenda prioritária do governo Lula, por meses devido à crise em sua relação com o Palácio do Planalto, disse que o fim da escala 6x1 será votado ainda nesta legislatura.

A PEC prevê a redução da jornada de trabalho padrão das atuais 44 horas semanais para 40 e estabelece o descanso semanal remunerado em no mínimo dois dias na semana.