Butantan retomará entregas de doses da Coronavac na sexta-feira, diz Doria

O Instituto Butantan retomará na sexta-feira as entregas de doses da Coronavac na próxima sexta-feira, quando 600.000 doses serão enviadas ao Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, disse nesta quarta-feira o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

A declaração foi dada em entrevista coletiva na sede do instituto, na qual o diretor do Butantan, Dimas Covas, disse que um novo lote de 1 milhão de doses da Coronavac será entregue ao PNI na quarta-feira da próxima semana.

As entregas da vacina contra covid-19 do laboratório chinês Sinovac pelo Butantan haviam sido interrompidas devido ao atraso na chegada do insumo farmacêutico ativo (IFA) importado da China, o que impactou no envase das doses pelo instituto. O envase foi retomado com a chegada de IFA para 5 milhões de doses na segunda-feira da última semana.