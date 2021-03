Brasil tem 2.438 mortes em 24h e média móvel sobe pelo 22º dia seguido

O Brasil registrou 2.438 mortes por covid-19 neste sábado, 20, segundo informações do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (Conass). Com os novos números, o país se aproxima das 300.000 mortes acumuladas desde o início da pandemia.

Já são 292.752 mortes registradas no país desde março do ano passado. A média móvel subiu pelo 22º dia consecutivo, de acordo com os números do Conass, para uma média de 2.237 mortes por dia. O Brasil é o segundo país com mais mortes por covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, com mais de 540.000.

São Paulo está à frente como o estado com mais mortes, 67.414 desde o início da pandemia, seguido por Minas Gerais e Paraná, com 21.764 e 14.840 mortes, respectivamente.

O número de novos casos registrados neste sábado foi de 79.069 e o Brasil agora tem 11,95 milhões de casos de covid-19 desde o início da pandemia.