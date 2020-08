Brasil tem 1.164 mortes por covid-19 em 24h, diz consórcio

O Brasil tem 104.263 óbitos e 3.170.474 casos confirmados de covid-19, segundo levantamento dos veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgado nesta quarta-feira, 12.

Os dados são compilados pelo consórcio que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.164 vítimas e 58.081 testes reagentes para o coronavírus.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 978. Há dois meses este valor está próximo de 1.000 confirmações.

Governador de SP está com covid-19

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), informou nesta quarta-feira, 12, que contraiu o novo coronavírus. O anúncio foi feito no Twitter do governador, e confirmado em coletiva de imprensa do governo.

Doria já havia feito outros cinco testes desde o começo da pandemia, mas todos deram negativo. De acordo com a Secretaria da Saúde, todas as pessoas que estiveram com o governador nos últimos dias serão rastreadas e testadas.

O secretário da Saúde, Jean Carlo Gorinchteyn, informou que o estado registrou, até o momento, 655.181 casos confirmados de contaminação pelo coronavírus e 25.869 mortes pela doença.

Pelos números atualizados, o estado registrou um aumento de 15.619 novos casos entre ontem e hoje, alta de 2,44% em 24h, e de 298 novos óbitos, crescimento de 1 17% em 24h.