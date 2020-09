Brasil supera as 140 mil mortes por covid-19, diz consórcio

O Brasil tem 140.709 óbitos e 4.692.579 casos confirmados de covid-19, segundo levantamento dos veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgado nesta sexta-feira, 25.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 826 vítimas e 32.670 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 693, uma redução de 4%, se comparado com 14 dias atrás.

SP reafirma que vacinação começa em dezembro

A vacina contra a covid-19 do laboratório chinês Sinovac, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, será testada em mais quatro cidades brasileiras: Barretos, Cuiabá, Campo Grande e Pelotas.

Atualmente, a fase de testes clínicos é feita em 12 centros de saúde de cinco estados, além do Distrito Federal. Com a ampliação, o total passa de 9.000 para 13.000 voluntários, todos profissionais da saúde.

Mesmo com mais pessoas participando da fase de testes clínicos, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), garantiu, como já anunciado, o cumprimento do cronograma que prevê a finalização da testagem no dia 13 de outubro e o começo da aplicação em dezembro de 2020. Os 46 milhões de habitantes do estado de São Paulo serão vacinados contra a covid-19 até fevereiro de 2021.