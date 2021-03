Brasil supera 12 mi de casos de Covid; total de mortes passa de 295 mil

O Brasil registrou nesta segunda-feira 1.383 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 295.425, informou o Ministério da Saúde.

Também foram contabilizados 49.293 novos casos de coronavírus, com o total de infecções no país avançando para 12.047.526, acrescentou a pasta.

Embora elevadas, as cifras desta segunda ficam abaixo das mais de 2,2 mil mortes e mais de 73 mil casos diários reportados ao longo da última semana em média, já que, em função do represamento de testes aos finais de semana, os dados de domingos e segundas-feiras costumam ser reduzidos.

Em contrapartida, os números de terça e quarta-feira costumam ser os mais altos da semana devido à atualização de dados represados.

Na semana passada, por exemplo, o Brasil registrou 1.057 óbitos e 36.239 casos na segunda-feira. Na terça, porém, atingiu o recorde de 2.841 mortes em 24 horas.

Atualmente, o Brasil é o país com os maiores números diários de casos e mortes no mundo. Segundo levantamento da Reuters, o número médio de novas infecções contabilizadas no país acelerou por sete dias consecutivos e está em seu pico desde o início da pandemia.

Estado mais afetado pela Covid-19 em números absolutos, São Paulo atingiu as marcas de 2.311.101 casos e 67.602 mortes.

Segundo o governo paulista, a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) nos hospitais do Estado atingiu 91,3%.

"Nós completamos agora uma semana de fase emergencial. Nós esperamos que daqui para frente, a gente comece a ver um impacto do ponto de vista de transmissão viral e da redução da velocidade de casos, internações e óbitos", disse o coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo, Paulo Menezes, em entrevista coletiva nesta segunda.

De acordo com os números do Ministério da Saúde, Minas Gerais é o segundo Estado com maior número de infecções pelo coronavírus registradas, com 1.036.301 casos, mas o Rio de Janeiro é o segundo com mais óbitos contabilizados, com 35.180 mortes.

O governo ainda reporta 10.507.995 pessoas recuperadas da Covid-19 e 1.244.106 pacientes em acompanhamento.