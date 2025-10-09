Brasil saúda acordo entre Israel e Hamas e destaca papel dos EUA

O governo defendeu a solução de dois Estados como forma de se alcançar paz justa e duradoura no Oriente Médio (José Assenco/Stock.xchng)
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 17h59.
Última atualização em 9 de outubro de 2025 às 18h00.
O governo federal saúda em nota desta quinta-feira, 9, o acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, e afirma reconhecer o importante papel desempenhado pelos Estados Unidos e pelos demais países mediadores: Catar, Egito e Turquia.
O Ministério das Relações Exteriores ressalta também a "dimensão humanitária" da medida, que deverá resultar em alívio efetivo para a população civil.
Na nota divulgada, o governo destaca pontos fundamentais que devem ser assegurados: "assegurar a efetivação da retirada completa das forças israelenses de Gaza, o início do urgente processo de reconstrução da Faixa, sob coordenação e supervisão palestina, e a restauração da unidade político-geográfica da Palestina sob seu legítimo governo, em consonância com o direito inalienável de autodeterminação do povo palestino".
Além disso, também reforça a necessidade de assegurar acesso pleno da assistência humanitária e das equipes da ONU em Gaza.
O governo defendeu a solução de dois Estados como forma de se alcançar paz justa e duradoura no Oriente Médio.
Disse também sobre a necessidade da manutenção das fronteiras de 1967 do Estado da Palestina "incluindo a Faixa de Gaza e a Cisjordânia, tendo Jerusalém Oriental como sua capital".