Brasil saúda acordo entre Israel e Hamas e destaca papel dos EUA

Em nota, Ministério das Relações Exteriores saúda o anúncio e reconhece o papel desempenhado pelos Estados Unidos na negociação

O governo defendeu a solução de dois Estados como forma de se alcançar paz justa e duradoura no Oriente Médio (José Assenco/Stock.xchng)

Paloma Lazzaro
Estagiária de jornalismo

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 17h59.

Última atualização em 9 de outubro de 2025 às 18h00.

O governo federal saúda em nota desta quinta-feira, 9, o acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, e afirma reconhecer o importante papel desempenhado pelos Estados Unidos e pelos demais países mediadores: Catar, Egito e Turquia.

Ministério das Relações Exteriores ressalta também a "dimensão humanitária" da medida, que deverá resultar em alívio efetivo para a população civil.

Supervisão palestina no plano de reconstrução

Na nota divulgada, o governo destaca pontos fundamentais que devem ser assegurados: "assegurar a efetivação da retirada completa das forças israelenses de Gaza, o início do urgente processo de reconstrução da Faixa, sob coordenação e supervisão palestina, e a restauração da unidade político-geográfica da Palestina sob seu legítimo governo, em consonância com o direito inalienável de autodeterminação do povo palestino".

Além disso, também reforça a necessidade de assegurar acesso pleno da assistência humanitária e das equipes da ONU em Gaza.

Defesa da solução de dois Estados

O governo defendeu a solução de dois Estados como forma de se alcançar paz justa e duradoura no Oriente Médio.

Disse também sobre a necessidade da manutenção das fronteiras de 1967 do Estado da Palestina "incluindo a Faixa de Gaza e a Cisjordânia, tendo Jerusalém Oriental como sua capital".

Acompanhe tudo sobre:PalestinaAutoridade PalestinaIsraelGoverno Lula

