Brasil envia mais 16,8 toneladas de donativos ao Líbano

O Brasil enviou, no sábado, 26, uma nova doação de insumos estratégicos em saúde para o Líbano. O avião da Força Aérea Brasileira (FAB), responsável pelo nono voo de repatriação de brasileiros, transportou 400 mil ampolas do medicamento midazolam, utilizado para sedação pré-cirúrgica e para intubação orotraqueal, doadas pelo Ministério da Saúde, totalizando cerca de 9,5 toneladas.

Ajuda humanitária reforçada

Além das ampolas de midazolam, o avião também transportou medicamentos e cestas básicas arrecadados pela Embaixada do Líbano em Brasília e pelo Consulado-Geral do Líbano em São Paulo, por meio da Associação Unidos pelo Líbano, além do Consulado-Geral do Líbano no Rio de Janeiro. O total da carga foi de 16,8 toneladas.

A operação foi coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, por meio da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), em parceria com os ministérios da Saúde e da Defesa.

Histórico da operação Raízes do Cedro

A Operação Raízes do Cedro, do governo federal, já enviou sete cargas de medicamentos, seringas descartáveis e envelopes de reidratação, oriundos dos estoques públicos do Sistema Único de Saúde (SUS), administrados pelo Ministério da Saúde. As doações incluíram ainda medicamentos e cestas básicas arrecadados pelas representações diplomáticas e consulares do Líbano no Brasil, além de doações feitas por empresas farmacêuticas brasileiras.

As doações feitas pelo Ministério da Saúde atendem à demanda apresentada pela Embaixada do Líbano em Brasília, em setembro. A cooperação humanitária internacional do Brasil ocorre com base nos estoques do SUS, após análise técnica para assegurar que não haja risco de comprometimento do abastecimento nacional.

Esta operação destaca o compromisso do Brasil com a ajuda humanitária, garantindo que os insumos enviados não impactem a distribuição interna do SUS.