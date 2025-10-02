Haddad confirma ida aos EUA para G20; encontro com Scott Bessent está em avaliação

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira, 2, que deve viajar a Washington na próxima semana para compromissos oficiais.

A agenda inclui a reunião dos ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, marcada para os dias 15 e 16 de outubro, além de encontros bilaterais com autoridades econômicas dos Estados Unidos.

Haddad destacou que a viagem também pode abrir espaço para diálogo com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, a fim de discutir as tarifas impostas pelo governo dos EUA a produtos brasileiros.

“Eu provavelmente vou na outra semana (semana do dia 13 de outubro) para Washington. Tenho uns encontros lá e tenho o G20. Eu devo ir e também vai ser uma oportunidade de conversar”, afirmou.

Em evento recente do Itaú BBA, o ministro já havia mencionado essa possibilidade: “Na pior das hipóteses, acredito que a gente vai se falar lá. Mas quem sabe antes disso os dois gabinetes marquem uma reunião. É possível também”.

Lula e Trump em negociação para reunião

A visita de Haddad aos EUA pode coincidir com as tratativas para um encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente norte-americano Donald Trump. De acordo com o ministro, as equipes dos dois governos estão em contato para viabilizar a reunião, embora ainda não haja confirmação oficial.

“Não tenho informação de data, mas as tratativas estão sendo feitas [entre os governos Brasil e EUA]”, disse Haddad.