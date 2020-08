Brasil registra 572 novas mortes por Covid-19 e total aumenta para 101.049

O Brasil registrou neste domingo 572 novas mortes em decorrência do coronavírus, atingindo uma contagem total de 101.049 óbitos, de acordo com informações do Ministério da Saúde.

Foram registrados mais 23.010 casos da doença, o que eleva o total de infecções a 3.035.422. O Brasil é o segundo país no mundo mais afetado pela pandemia, atrás apenas dos Estados Unidos.

Domingos e segundas-feiras costumam registrar números menores que outros dias devido ao represamento de registros nos fins de semana.

No sábado, o Brasil atingiu a marca de mais de 100 mil mortes pela Covid-19 e mais de 3 milhões de casos confirmados.

São Paulo, Estado mais afetado pela Covid-19 no país, acumula 627.126 casos e 25.114 mortes.

Na sequência aparecem a Bahia, com 193.029 infecções e 3.953 óbitos, e o Ceará, que possui 188.542 casos confirmados e 7.954 mortes.

O Rio de Janeiro, no entanto, é o segundo Estado em número de mortes, com 14.080 óbitos e 178.850 casos.

Ainda segundo o ministério, o Brasil conta com 2.118.460 pacientes recuperados da doença, além de 815.913 pessoas em acompanhamento.

A taxa de letalidade da Covid-19 no país é de 3,3%.