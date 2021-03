Brasil registra 522 novas mortes por coronavírus e total vai a 231.534

O Brasil registrou neste domingo, 7, 522 novos óbitos em decorrência da covid-19, o que levou a contagem total de mortes pela doença no país à marca de 231.534, segundo os dados do Ministério da Saúde.

No boletim de domingo, foram 26.845 novos casos confirmados de covid-19. O número de casos confirmados no Brasil é de 9.524.640 até agora.

O Brasil é o segundo país em número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Em número total de infecções, o país ocupa a terceira posição, abaixo dos EUA e da Índia.

O país também está há mais de duas semanas com a média móvel de mortes acima de 1.000 óbitos, número similar ao pior momento da pandemia no país, segundo os cálculos do consórcio de imprensa formado por G1, O Globo, Extra, Estadão, Folha e UOL, a partir de dados das secretarias de saúde.

Dos 27 estados, 25 têm tendência de alta ou estabilidade na média móvel de óbitos. Só Sergipe e Rio de Janeiro registravam tendência de queda nos óbitos até este domingo.

Estado mais atingido pela pandemia, São Paulo alcançou neste domingo a soma total de 1.849.334 casos e 54.614 mortes, embora autoridades locais venham falando em estabilização com viés de queda nos indicadores, o que levou o governo paulista a afrouxar medidas restritivas para contenção do vírus que incluíam fechamento de restaurantes e comércio nos fins de semana.

Conforme os dados do Ministério da Saúde, Minas Gerais é o segundo estado com maior número de infecções pelo coronavírus no Brasil, com 774.111 casos, enquanto o Rio de Janeiro aparece na segunda posição em termos de óbitos contabilizados, com 30.597 mortes associadas à Covid-19.