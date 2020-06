Brasil passa a marca de 200 mil recuperados da covid-19

O número de pessoas que se recuperou da covid-19 no Brasil passou a marca de 200 mil. Segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde na segunda-feira, 1º de junho, são 211.080 curados. Há ainda 285.430 pessoas com resultado positivo, mas que estão em acompanhamento médico.

Em todo o mundo são 2,7 milhões de recuperados da doença, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. A ordem dos países em que há mais recuperados é similar a de número de casos. Os Estados Unidos aparecem em primeiro, com quase 460 mil curados, em seguida vem o Brasil, e depois a Rússia, com 186 mil. A Alemanha é a quarta com o maior número de recuperados, com 166 mil.

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, sigla em inglês), em uma outra variação de coronavírus já conhecida dos cientistas, o MERS-CoV, os pacientes podem ser reinfectados após um breve período. Mas ainda não há evidências científicas suficientes para dizer que o mesmo ocorre com a covid-19.

Em São Paulo, o estado mais atingido pela pandemia no Brasil, 21.476 pessoas já tiveram alta hospitalar. No último dado divulgado pela Secretaria de Saúde, na segunda, o número de pacientes internados é de 12.920, sendo 7.777 em enfermaria e 4.681 em unidades de terapia intensiva.

O Brasil tem 526.447 pessoas infectadas e 29.937 mortes pelo coronavírus. Nos últimos sete dias, o país registrou o maior número de novas confirmações de casos e de mortes em todo o mundo. Relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) mostra que foram 151.042 novos casos no período, enquanto os Estados Unidos, que aparece em segundo lugar, confirmaram 141.441.