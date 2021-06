Brasil chega a meio milhão de mortos por covid-19

O Brasil superou neste sábado, 19, a triste marca de meio milhão de vidas perdidas para a covid-19, que chegou no país em março de 2020.

De acordo com dados do consórcio de veículos de imprensa, que atualiza os números com base nas secretarias de saúde, já são 500.022 óbitos e 17.822.659 casos positivos da doença.

O número foi alcançado com a aceleração da média móvel de óbitos. No mês de abril, a média chegou a bater 3 mil mortes por dia. Neste mês de junho, pelo terceiro dia seguido, a média móvel superou 2 mil vidas perdidas por dia.

Os números deste sábado consideram novos dados divulgados pelos estados da Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins até as 14hrs.

Até a última atualização, feita na noite de ontem, o país registrava 498.499 óbitos e 17.801.462 casos confirmados. A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 2.038. A média de casos é de 72.192.

Segundo o consórcio de imprensa, 61.859.364 pessoas já receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 29,21% da população brasileira.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

Os primeiros 100 mil óbitos por covid-19 foram registrados em 2020, ao fim de 5 meses de pandemia. Desde então, o número vem dobrando num espaço de tempo mais curto:

100 mil óbitos: 5 meses (08/08/2020)

200 mil óbitos: 5 meses (07/01/2021)

300 mil óbitos: 76 dias (24/03/2021)

400 mil óbitos: 36 dias (29/04/2021)

500 mil óbitos: 51 dias. (19/06/2021)

Com 500.022 vidas perdidas, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de países com mais mortes por covid-19 em números absolutos, de acordo com dados da worldmeters.

Estados Unidos: 616,929

Brasil: 500.022

índia: 385,815

Mundo: 3,869,922