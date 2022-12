BR-101 é interditada após incêndio com liberação de fumaça tóxica, em SC; veja vídeo

A BR-101 foi parcialmente interditada na manhã desta terça-feira devido a um incêndio em uma transportadora, nas margens da rodovia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, trata-se de uma "ocorrência envolvendo produto perigoso, entre Penha e Navegantes".

Informações preliminares, divulgadas pelos Bombeiros, dão conta de que "se trata de produto químico que não poderia entrar em contato com água". A corporação acrescentou que a fumaça proveniente do incêndio é tóxica e estão sendo levada, pelo vento, em direção à cidade de Navegantes.

incêndio em uma indústria química na cidade de Penha - SC, a fumaça é tóxica pic.twitter.com/LjK1l78Skv — Marcelo 🦄🏳️‍🌈 (@czardofogo) December 20, 2022

Os Bombeiros enviaram dois especialistas no atendimento de ocorrências com produtos perigosos ao local do incêndio. Os majores Fernando Ireno Vieira e Marcelo Della Giustina da Silva foram deslocados para analisar a situação. A dupla atuou no incêndio químico, em São Francisco do Sul. no ano de 2013.

A Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pela rodovia, informou que a pista está interditada no km 107, sentido Curitiba, devido a um incêndio fora do trecho de concessão.

A BR-101 tem outros seis pontos de interdição, de acordo com a concessionária. A Arteris Litoral Sul informou, por meio das redes sociais, que há um bloqueio total da rodovia no km 236 norte e km 228 sul, em Morro dos Cavalos, motivado pelo alto volume de chuvas que atinge a região. A rota alternativa passa pela BR-282, acessando a BR-116 e retornando pela BR-285.

Explosão em depósito libera fumaça tóxica e bloqueia rodovia em Santa Catarina pic.twitter.com/NxgWIlKVSk — Narley Resende (@NarleyResende) December 20, 2022

Segundo a Arteris Litoral Sul, há ainda um bloqueio total da pista sul (sentido Porto Alegre) no km 138, em Balneário Camboriú, na altura do Morro do Boi. E também em Piçarras, no km 102, sentido sul.

Há também bloqueios parciais em Piçarras, no km 102, sentido norte; no km 110 norte, em Penha; e no km 132, em Balneário Camboriú.

Cratera no Espírito Santo

A BR-101, no Espírito Santo, foi interditada após as fortes chuvas dos últimos dias provocarem a abertura de uma cratera em um trecho da rodovia, nesta segunda-feira. A interdição total da via aconteceu no quilômetro 71, no município de São Mateus. Uma imagem do local foi compartilhada pela Polícia Rodoviária Federal nas redes sociais.