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Bolsonaro tem alta de hospital e deve seguir para prisão domiciliar

Ex-presidente estava preso na Papudinha e ficou internado durante duas semanas após pneumonia associada à broncoaspiração

Bolsonaro: ex-presidente teve alta do hospital após pneumonia associada à broncoaspiração (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Bolsonaro: ex-presidente teve alta do hospital após pneumonia associada à broncoaspiração (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 27 de março de 2026 às 10h18.

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do hospital na manhã desta sexta-feira, 27, após passar mais de duas semanas internado em decorrência de uma pneumonia associada à broncoaspiração.

Bolsonaro estava no Hospital DF Star, em Brasília, desde o dia 13 de março, após apresentar mal-estar na Papudinha. O ex-presidente deve seguir para a prisão domiciliar depois da autorização do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na terça-feira, 24, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a progressão para o regime domiciliar temporário pelo período de 90 dias.

*Matéria em atualização

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