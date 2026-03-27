Bolsonaro tem alta de hospital e deve seguir para prisão domiciliar

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do hospital na manhã desta sexta-feira, 27, após passar mais de duas semanas internado em decorrência de uma pneumonia associada à broncoaspiração.

Bolsonaro estava no Hospital DF Star, em Brasília, desde o dia 13 de março, após apresentar mal-estar na Papudinha. O ex-presidente deve seguir para a prisão domiciliar depois da autorização do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na terça-feira, 24, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a progressão para o regime domiciliar temporário pelo período de 90 dias.

*Matéria em atualização