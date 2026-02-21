Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Bolsonaro prepara lista de pré-candidatos do PL ao Senado e governos, diz Carlos

Preso em Brasília, ex-presidente organiza nomes para 2026 e, segundo Carlos Bolsonaro, segue 'focado e lúcido' apesar de problemas de saúde

Jair Bolsonaro: ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão (Mateus Bonomi/AFP)

Jair Bolsonaro: ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão (Mateus Bonomi/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 20h01.

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado, 21, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso em Brasília, está organizando uma lista de pré-candidatos do partido ao Senado, aos governos estaduais e a outros cargos considerados estratégicos para as próximas eleições.

Segundo Carlos, o próprio ex-presidente pediu que ele compartilhasse a informação por meio das redes sociais.

Na publicação, ele deu mais detalhes do estado de saúde do pai. “Continua soluçando intensamente e, ontem, apresentou uma crise severa de vômitos ao longo da tarde. Ainda assim, pediu que eu informasse aos senhores que está confeccionando, inicialmente, uma lista de pré-candidatos ao Senado, aos governos estaduais e a outras participações políticas igualmente relevantes”, escreveu.

Carlos também afirmou que, “mesmo diante da evidente degradação de sua saúde”, Bolsonaro segue “focado, lúcido e construtivo”. Neste sábado, o ex-presidente recebeu a visita dos deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Ubiratan Sanderson (PL-RS).

A prisão de Bolsonaro

Bolsonaro cumpre pena na Papudinha desde 15 de janeiro, após transferência determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Ele foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe.

*Com informações do Globo

Acompanhe tudo sobre:Jair BolsonaroCarlos BolsonaroPL — Partido Liberal

Mais de Brasil

Acre registra caso suspeito de Mpox; Brasil tem 46 casos confirmados

Nova linha 13-Jade leva passageiros em 6 minutos aos terminais de Guarulhos

Duas pessoas morrem após queda de asa-delta no Rio de Janeiro

Defesa Civil interdita trecho de serra em SP após 'cachoeira' na pista

Mais na Exame

Pop

Quem foi Willie Colón, ícone da salsa, que morreu hoje aos 75 anos

Um conteúdo SBT News

Acre registra caso suspeito de Mpox; Brasil tem 46 casos confirmados

Mundo

Venezuela: mais de 1.500 presos políticos solicitaram anistia

Casual

'Feito Pipa': filme com Lázaro Ramos vence dois prêmios no Festival de Berlim