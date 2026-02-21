Bolsonaro prepara lista de pré-candidatos do PL ao Senado e governos, diz Carlos

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado, 21, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso em Brasília, está organizando uma lista de pré-candidatos do partido ao Senado, aos governos estaduais e a outros cargos considerados estratégicos para as próximas eleições.

Segundo Carlos, o próprio ex-presidente pediu que ele compartilhasse a informação por meio das redes sociais.

Na publicação, ele deu mais detalhes do estado de saúde do pai. “Continua soluçando intensamente e, ontem, apresentou uma crise severa de vômitos ao longo da tarde. Ainda assim, pediu que eu informasse aos senhores que está confeccionando, inicialmente, uma lista de pré-candidatos ao Senado, aos governos estaduais e a outras participações políticas igualmente relevantes”, escreveu.

Carlos também afirmou que, “mesmo diante da evidente degradação de sua saúde”, Bolsonaro segue “focado, lúcido e construtivo”. Neste sábado, o ex-presidente recebeu a visita dos deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Ubiratan Sanderson (PL-RS).

Sábado, 21/fev/26 Deixo a Papuda após uma longa e atenta conversa com o Presidente Jair Bolsonaro.

Nesta oportunidade, encontrei e apertei a mão do Nikolas Ferreira (MG) e do Sanderson (RS). Meu pai, preso político, continua soluçando intensamente e, ontem, apresentou uma crise… pic.twitter.com/SaCI0QJLKS — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) February 21, 2026

A prisão de Bolsonaro

Bolsonaro cumpre pena na Papudinha desde 15 de janeiro, após transferência determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Ele foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe.

*Com informações do Globo