Bolsonaro posta vídeo e diz que vai processar Lula por falas sobre mansão nos EUA

O clima de tensão entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acaba de elevar o nível. O ex-presidente afirmou, nesta sexta-feira, 12, que irá processar Lula pelas falas relacionadas à mansão milionária nos Estados Unidos e mortes na pandemia.

Na última quinta-feira, 11, o atual presidente da República afirmou que o imóvel — que pertence à família do tenente Mauro Cid — seria, na verdade, propriedade da família Bolsonaro. "Acabaram de descobrir uma casa de US$ 8 milhões do ajudante de ordens do Bolsonaro [Mauro Cid]. Certamente, uma casa de US$ 8 milhões não é para o ajudante de ordens. Certamente, é para o paladino da discórdia, o paladino da ignorância, o paladino do negacionismo", declarou Lula, durante evento em Salvador.

Nas redes sociais, Bolsonaro publicou um vídeo e declarou que as falas são absurdas: "Ele não pode ficar falando mentiras à vontade, não ser incomodado por praticamente ninguém. Nós faremos a nossa parte e tenho certeza que a Justiça fará a sua", declarou o ex-presidente.

- Processaremos Lula por me acusar de mortes na pandemia e patrimônio nos EUA. pic.twitter.com/qHMfDdZj5m — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 12, 2023

Tensão encaminhada para a Justiça

Desde o final das eleições, Bolsonaro e Lula trocam ofensas e críticas publicamente. No entanto, essa é a primeira vez que Bolsonaro faz uso da Justiça contra o presidente da República desde o início de 2023.

De acordo com Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação da Presidência e atual advogado de Bolsonaro, o ex-presidente pretende encaminhar uma ação cível por danos morais, bem como uma ação criminal de crime contra a honra.

Mansão de Mauro Cid é avaliada em US$ 8,5 milhões

A mansão, de acordo com o site Metrópoles, é avaliada em US$ 8,5 milhões e pertence ao irmão de Mauro Cid, Daniel Cid. Ela fica em Temecula (região próxima a Los Angeles, Califórnia, EUA).

Quem é Mauro Cid?

Ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, Cid foi preso preventivamente na quarta-feira, dia 3 de maio, por suspeita de participação em um esquema de adulteração de dados nos sistemas do Ministério da Saúde para fraudar comprovantes de vacinação contra a covid-19.

Os policiais encontraram US$ 35 mil e R$ 16 mil em espécie em um cofre na casa do militar. Ele agora é investigado também por lavagem de dinheiro. A informação foi divulgada pelo programa "Fantástico", da TV Globo, e confirmada pelo "Estadão".

O ex-ajudante de ordens da Presidência também foi implicado pela PF na investigação sobre o vazamento de informações relacionadas a um ataque hacker aos sistemas da Justiça Eleitoral