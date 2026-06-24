Protagonismo universitário: o caminho para transformar a faculdade em experiência profissional

É comum que a universidade seja sinônimo de aulas, provas, trabalhos e notas. Mas isso é apenas uma parte da vida acadêmica. O ambiente universitário também reúne projetos, grupos, pesquisas, empresas juniores, ações sociais e espaços de debate que podem antecipar experiências profissionais e ampliar a rede de contatos dos estudantes.

Nesse contexto, a capacidade de participar ativamente da própria formação e buscar experiências além da grade obrigatória do curso ganha destaque

O que é protagonismo universitário

Protagonismo universitário é a postura do estudante que entende a faculdade como um espaço de construção para além do aprendizado técnico. Isso significa procurar oportunidades, participar de projetos, assumir responsabilidades e testar conhecimentos em situações reais.

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A diferença entre o estudante passivo e o ativo está na forma de ocupar a universidade. O primeiro acompanha as disciplinas, entrega tarefas e aguarda a formação seguir o ritmo definido pelo curso. Já o estudante ativo também cumpre essas etapas, mas procura caminhos complementares: participa de grupos, conversa com professores, ingressa em projetos e constrói relações com colegas, pesquisadores e profissionais do mercado.

Esse movimento não substitui as aulas, mas amplia o sentido delas. O conteúdo aprendido em sala passa a ser aplicado em problemas concretos, em iniciativas coletivas e em experiências que exigem planejamento, comunicação e tomada de decisão.

Dentre as possibilidades oferecidas no ambiente acadêmico para a construção de um protagonismo universitário, estão:

1. Empresas juniores

Empresas juniores são organizações geridas por alunos com orientação de professores. Elas prestam serviços a clientes reais e permitem contato com prazos, orçamento, atendimento, liderança e entrega de resultados.

2. Pesquisa e iniciação científica

A iniciação científica coloca o estudante em contato com a pesquisa acadêmica. Com orientação de um professor, ele aprende a formular perguntas, analisar dados, comparar informações e investigar problemas com método.

A experiência desenvolve pensamento crítico e capacidade de resolver questões complexas. Também aproxima o aluno da inovação ao trabalhar com temas que nem sempre têm respostas prontas.

3. Movimento estudantil e coletivos

Centros acadêmicos, diretórios estudantis, atléticas, coletivos e grupos de representação são espaços de participação política, social e organizacional dentro da universidade.

Neles, o estudante aprende a negociar, comunicar ideias, ouvir diferentes posições, organizar eventos e lidar com conflitos. Essas experiências fortalecem habilidades comportamentais, como empatia, comunicação, gestão de crises e tomada de decisão em grupo.

Prêmio reconhece estudantes que fazem a diferença

Para universitários que já transformam a formação em ação concreta, o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário pode ser um próximo passo. A iniciativa reconhece jovens de todas as regiões do Brasil que combinam excelência acadêmica, impacto real e capacidade de liderança dentro ou fora da universidade.

As inscrições para a edição de 2026 estão abertas até 9 de agosto e são gratuitas. Podem participar estudantes de graduação no Brasil, de instituições públicas ou privadas, além de formados no primeiro semestre de 2026, desde que atendam aos critérios do processo seletivo.

Os 15 finalistas participam de uma imersão presencial em São Paulo, com custos pagos, acesso a lideranças do mercado, banca final e cerimônia de premiação. Já os cinco vencedores regionais recebem uma imersão de inovação e empreendedorismo na China, também com tudo pago.

Para quem entende a universidade como espaço de construção, a inscrição é uma forma de dar visibilidade ao impacto que já começou.

Confira os critérios para participar da iniciativa que reconhece universitários protagonistas em todo o Brasil