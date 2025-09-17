Bolsonaro está com câncer de pele, diz médico do ex-presidente

O médico Cláudio Birolini, chefe da equipe cirúrgica, afirmou nesta quarta-feira, 17, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi diagnosticado com câncer de pele. No último domingo, 14, Bolsonaro esteve no Hospital DF Star para realizar dois procedimentos médicos relacionados à sua pele.

Birolini informou que a equipe médica recebeu o laudo das lesões de pele retiradas para exames. Foram sete lesões, sendo uma descartada e outras seis com suspeita de câncer de pele. Duas tiveram diagnóstico positivo.

"Dessas seis, duas vieram positivas para o tipo de tumor chamado carcinoma de pele escamosa, que não é nem o mais bonzinho e nem o mais agressivo, sendo um tipo intermediário", disse o médico na porta do hospital a jornalistas.

O especialista acrescentou que, embora seja um tipo intermediário, é um câncer que pode ter "consequências mais sérias". Birolini destacou que, como Bolsonaro tem a pele clara, ele está sujeito a esse tipo de câncer.

A retirada já é considerada cura, segundo Birolini. Bolsonaro está com curativos e levou pontos, que devem ser retirados em duas semanas, período em que deverá ser reavaliado pelos médicos.

"Ele não precisará fazer quimioterapia. Essas lesões estão em uma fase precoce e, a princípio, demandam apenas um acompanhamento periódico", disse. As lesões tidas como cancerígenas estavam no tórax e em um dos braços. O médico também ressaltou que o diagnóstico não tem relação com a facada que Bolsonaro sofreu.

O ex-presidente deu entrada no Hospital DF Star na terça-feira, 16, com quadro de vômitos, tontura, queda da pressão arterial e pré-sincope. Bolsonaro recebeu alta do hospital no início desta tarde e retornará para sua casa, onde cumpre prisão domiciliar.

Segundo boletim médico divulgado nesta manhã, Bolsonaro está com anemia e apresentou uma alteração da função renal, com elevação da creatinina. O hospital ainda afirma que o ex-presidente chegou à emergência "desidratado, com elevação da frequência cardíaca e queda da pressão arterial".

Bolsonaro realizou exames laboratoriais e de imagem para investigação diagnóstica, além de uma ressonância magnética do crânio para elucidação de quadro de tontura recorrente, que não mostrou alterações agudas. Ainda segundo o hospital, houve melhora parcial após hidratação e o tratamento medicamentoso.