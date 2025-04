Bolsonaro é intimado no hospital em processo sobre tentativa de golpe

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi intimado na tarde desta quarta-feira no hospital onde está internado, em Brasília, no processo em que se tornou réu por tentativa de golpe de Estado. A defesa dele agora terá cinco dias para se manifestar.

"Certifico e dou fé que me dirigi, nesta data, ao SGAS 914, Conjunto H, Lotes 64-A e 65-A, Hospital DF Star, Brasília/DF, onde, as 12h47, procedi a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de JAIR MESSIAS BOLSONARO, que recebeu a contrafé e apôs seu ciente no anverso deste mandado", diz a o mandado, assinado por uma oficial de Justiça.

O Supremo decidiu em março tornar réus Bolsonaro e outros sete denunciados no inquérito da tentativa de golpe. Bolsonaro, de acordo com as investigações, apresentou a proposta aos comandantes das Forças Armadas, e tinha o objetivo de impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em depoimento, os então comandantes do Exército, Freire Gomes, e da Aeronáutica, Baptista Jr., relataram a abordagem de Bolsonaro e disseram ter se colocado contra qualquer tentativa de ruptura institucional. A defesa do ex-presidente nega as acusações.

Em nota, o STF informou que os demais réus na ação penal foram citados entre os dias 11 e 15 de abril, para que apresentem suas defesas. No caso do ex-presidente, em virtude de sua internação, a ordem foi aguardar uma data em que ele pudesse receber o oficial de Justiça.

"A divulgação de live realizada pelo ex-Presidente na data de ontem (22/4) demonstrou a possibilidade de ser citado e intimado hoje (23/4)", informou o tribunal.

Bolsonaro foi internado para passar por mais uma cirurgia para tratar uma "suboclusão intestinal" - uma obstrução parcial do intestino. Boletim médico divulgado nesta terça-feira afirma que o ex-presidente tem uma boa evolução clínica e já apresenta sinais efetivos de movimentação intestinal.