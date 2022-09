Bolsonaro diz que vai garantir propriedade de terras a assentados

O candidato à reeleição à Presidência da República pelo PL, Jair Bolsonaro, disse hoje, 14, que vai zerar as invasões de propriedades rurais ao garantir o título de propriedade aos trabalhadores assentados. Ele fez campanha nesta quarta-feira em Presidente Prudente, no interior de São Paulo.

“Vamos zerar nos próximos anos as invasões de terra porque daremos dignidade aos assentados do MST [Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra], titulando terras pra eles”, disse, em entrevista à imprensa ao desembarcar no aeroporto.

Em diversas ocasiões, Bolsonaro já defendeu a titulação de terras, que é uma das etapas da reforma agrária. O governo tem regularizado propriedades e distribuído títulos de áreas públicas por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em parcerias com os municípios. Segundo ele, já foram mais de 400 mil títulos entregues em seu governo.

Bolsonaro participou de um passeio de moto, saindo do aeroporto em direção ao Parque do Povo, onde fez discurso ao lado de candidatos locais. À tarde, ele cumprirá agenda de campanha em Natal, capital do Rio Grande do Norte.

