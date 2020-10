O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira que se houver algum caso de corrupção em seu governo ele colocará o responsável “para correr”.

Depois de ter sido criticado por ter afirmado que em seu governo a Operação Lava-Jato acabou, Bolsonaro repetiu a frase para apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, ressaltando mais uma vez que isso era porque em seu governo não haveria corrupção.

Ele destacou, no entanto, que no momento havia uma operação da Polícia Federal em andamento em Roraima.

“Ah, acabou a Lava-Jato, pessoal? A PF está lá em Roraima hoje. Para mim não tem. No meu governo não tem porque nós colocamos gente lá realmente comprometida com a honestidade e o futuro do Brasil”, disse o presidente.

“Se acontecer alguma coisa a gente bota para correr, dá uma voadora no pescoço deles. Mas não acredito que haja no meu governo.”

Há uma semana, durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, ao repetir que não há corrupção no seu governo, Bolsonaro afirmou que havia acabado com a Lava-Jato.

“É um orgulho, uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava-Jato. Eu acabei com a Lava-Jato porque não tem mais corrupção no governo. Eu sei que isso não é virtude, é obrigação”, afirmou o presidente na ocasião.