Bolsonaro diz que Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente

Mesmo com a disparada nas queimadas no Pantanal e na Amazônia e com as críticas dentro e fora do Brasil à gestão da política ambiental, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 17, que o Brasil está de “parabéns” pela maneira como preserva o meio ambiente.

“O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente”, disse Bolsonaro. O presidente afirmou que o Brasil é também “o país que mais sofre ataques vindos de fora”. A declaração foi dada durante inauguração de uma nova etapa de uma usina fotovoltaica, que transforma energia solar em elétrica, na cidade de Coremas, na Paraíba.

O governo brasileiro recebeu nesta semana uma carta de oito países europeus cobrando medidas contra as queimadas e o desmatamento. Internamente, 200 empresas e ONGs, incluindo nomes como JBS e Marfrig, também enviaram carta a líderes do governo apresentando seis propostas para melhorar a política ambiental.

Dados do Inpe mostram que os incêndios do Pantanal em setembro já são os piores da história para o período, mesmo com o mês ainda na metade. Alguns dos danos e perdas na biodiversidade podem ser irreversíveis.

Em seu discurso, Bolsonaro citou a capacidade brasileira de produzir energias renováveis e afirmou que o governo busca, junto com o Parlamento, formas de melhorar as condições de empreendedorismo. “Cada vez mais nosso governo acredita na iniciativa privada; não é fácil investir e empreender no Brasil ainda.”

O presidente reforçou o compromisso até o fim de seu governo de que não haverá “taxação” da energia solar. Ele ponderou que as agências reguladoras são independentes, mas destacou que no início do ano o assunto foi debatido com Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Bolsonaro fez agradecimentos durante o evento, mas evitou citar nomes de pessoas que o ajudaram no passado, pois, segundo eles, algumas seriam candidatas nas eleições municipais deste ano. “Não posso citar nomes de pessoas que me ajudaram lá atrás porque muitos são candidatos, não posso incorrer em qualquer deslize e ferir a legislação eleitoral.”

Inauguração

Nos últimos dois meses, Bolsonaro vem fazendo uma caravana de viagens a estados da Região Nordeste e participando de diversas inaugurações e eventos. O presidente já passou nas últimas viagens por estados como Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí e Sergipe.

Na inauguração de hoje na Paraíba, Bolsonaro esteve junto com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. O complexo de energia solar, já em funcionamento, está na terceira fase de expansão.

Mais cedo, como tem feito em suas viagens, o presidente compartilhou imagens cumprimentando apoiadores na sua passagem por Juazeiro do Norte (Ceará) e na chegada a Coremas. Nos vídeos divulgados nas redes sociais, o presidente, sem máscara, cumprimenta pessoas e pega crianças no colo.

Também acompanharam o presidente no evento, entre outras autoridades, os ministros Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Fábio Faria (Comunicações), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), o diretor-geral da Aneel, André Pepitone, além dos deputados Efraim Filho (DEM-PB) e Hugo Motta (Republicanos-PB).

Esta foi a segunda visita de Bolsonaro como presidente à Paraíba. Pela agenda pública, o retorno a Brasília está previsto para 15h30. Não há outros compromissos oficiais previstos.