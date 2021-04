Bolsonaro discutirá vacinação e reformas em jantar com empresários

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

O presidente Jair Bolsonaro deve se reunir nesta quarta-feira, 7, com empresários, em São Paulo, para discutir medidas de combate à pandemia de covid-19. Entre os assuntos que devem ser abordados estão a permissão para compra de vacinas pela iniciativa privada, o andamento das reformas tributária e administrativa e a situação do Orçamento de 2021, devido às preocupações com o teto de gastos.

No evento, Bolsonaro também terá a oportunidade de rebater críticas feitas em março, em carta aberta, por grupos de economistas, banqueiros e empresários quanto à condução da política durante a pandemia. O texto trata dos impactos econômicos da crise e propõe uma atuação com base em "informações confiáveis e evidência científica".

O encontro, idealizado pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, acontecerá na casa do empresário Washington Cinel, dono da empresa de segurança Gocil. Estarão presentes Rubens Ometto, da Cosa; Flávio Rocha, da Riachuelo; André Esteves, do BTG Pactual; Luiz Trabuco, do Bradesco, entre outros empresários.

O ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, também deve participar do encontro, além de Fábio Faria e, possivelmente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Há cerca de duas semanas, os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), também se reuniram com empresários em São Paulo, em encontro organizado por Cinel.