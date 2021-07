Bolsonaro deve ter alta em dois dias, diz médico do presidente

O cirurgião Antonio Luiz Macedo afirmou ao GLOBO nesta sexta-feira (16) que o presidente Jair Bolsonaro deve ter alta nos próximos dois dias. Bolsonaro deverá deixar o hospital com dieta cremosa. Na sequência, passará a receber alimentação pastosa por um tempo, segundo o médico, e, só então, voltará a comer comida sólida normalmente.

— Ele (Bolsonaro) está evoluindo muito bem — disse Macedo ao GLOBO. — A alimentação dele depois da alta ainda não será normal. Ele continuará comendo alimentos cremosos e não-fermentados.

Bolsonaro está internado no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, desde a noite de quarta-feira. Ele foi transferido de Brasília para São Paulo depois que médicos do Hospital das Forças Armadas, na capital federal, o diagnosticaram com obstrução intestinal.

Por volta do meio-dia, boletim médico do hospital informava que o presidente “passa bem e permanece evoluindo satisfatoriamente, com a conduta médica inalterada”. Leia abaixo a entrevista de Macedo ao GLOBO:

Como está a saúde do Bolsonaro?

Boa, evoluindo muito bem. Deverá ter alta em breve, em uns dois dias. Já passou para alimentação líquida. Em breve será cremosa com alimentos não fermentados e depois passará para a pastosa. Só mais tarde a dieta volta ao normal.

A obstrução que ocorreu agora está relacionada às quatro cirurgias feitas na área abdominal em menos de três anos?

Aos procedimentos em si, não. Mas (está relacioanda) ao histórico todo. O acidente da facada não foi brincadeira. E as cirurgias foram absolutamente necessárias. Mas agridem o órgão, claro. O intestino do presidente se tornou mais sensível a aderências por isso. Não é impossível, por exemplo, ocorrer uma obstrução com um alimento mais espesso e mal mastigado.

Quem o chamou para vê-lo em Brasília?

Foi o Ricardo Camarinha, médico do presidente. Cheguei no Hospital das Forças Armadas e logo vi que ele estava muito bem cuidado. Trouxemos ele para o meu hospital, o Vila Nova Star, para qualquer eventualidade.

A obstrução intestinal causa muita dor?

A dor que se sente com uma obstrução é praticamente insuportável. Mas quando se coloca a sonda e o líquido passa a ser extraído, a situação já melhora.

Os soluços estavam mesmo relacionados à aderência?

Sim e foram passando à medida que o líquido foi sendo drenado.

Como ele está reagindo?

Ele é muito forte. Diria que feito de aço. E extremamente positivo e colaborativo com os procedimentos que têm de ser feitos.