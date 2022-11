Bolsonaro deve se pronunciar nesta terça-feira sobre resultado da eleição

O presidente Jair Bolsonaro (PL) deve se pronunciar nesta terça-feira, 1º, pela primeira vez após o resultado do segundo turno das eleições de 2022. A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi confirmada na noite de domingo, 30, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até a noite desta segunda-feira, 31, Bolsonaro não havia agradecido os 58 milhões de votos recebidos, comentado o resultado ou parabenizado o vencedor. O Palácio do Planalto não divulgou quando será feito o pronunciamento, mas a expectativa é que não passe desta terça-feira. O presidente não deve conceder entrevista depois da fala.

Na noite de domingo, depois de confirmada a derrota, Bolsonaro se isolou no Palácio da Alvorada e não recebeu aliados. Ao longo desta segunda-feira, o presidente se encontrou com pelo menos oito ministros para alinhar o discurso. O mais provável é que ele se manifeste de forma democrática, reconhecendo o resultado das urnas.

Desde domingo, o único da família a comentar as eleições foi o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), no Twitter. "Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando!", escreveu o filho do presidente.

Flávio também agradeceu "a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida".

