Instituição de pagamentos para ‘bets’ movimenta R$ 2,6 bilhões e se volta para regulamentação

No Brasil, o mercado de apostas esportivas está em pleno estado de regulamentação. Regis Dudena, secretário de Prêmios e Apostas do Brasil, publicou no mês passado (17/09) uma Portaria que antecipa a proibição de sites de apostas esportivas e jogos online sem a devida autorização do Ministério da Fazenda, com vigência a partir de 1º de outubro.

Pay4Fun previu as mudanças radicais. No primeiro semestre deste ano, a empresa de pagamentos, inteiramente voltada para o mercado de apostas e entretenimento, criou uma conta transacional em conformidade com as recentes leis brasileiras de pagamentos para o setor.

Resultados de crescimento indicam assertividade nas decisões

A empresa, autorizada pelo Banco Central do Brasil (Bacen), movimentou R$ 2,6 bilhões no primeiro trimestre de 2024, representando um aumento de 121% em relação aos R$ 1,2 bilhão transacionados em 2023.

No mesmo intervalo, registrou receitas operacionais de R$ 54,5,um crescimento de 100% em relação aos R$ 27,1 milhões do mesmo período do ano anterior.

A empresa acredita que a regulamentação representa oportunidade, e a estratégia para manter o crescimento deve focar nas movimentações que acontecerão no começo de 2025.

“A Pay4Fun surge como uma parceira ideal para os operadores se adaptarem às normas do mercado regulado. Desde a nossa fundação, oferecemos soluções que garantem segurança, agilidade e conformidade ética. Tudo isso é importante para as apostas esportivas no Brasil continuarem crescendo de maneira responsável e íntegra", disse Leonardo Baptista, CEO e cofundador da Pay4Fun.

