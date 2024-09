Barragens em Pelotas, RS, apresentam risco de ruptura e mobilizam autoridades

O governo do Rio Grande do Sul informou nesta quarta-feira, 25, que está acompanhando a situação de duas barragens, localizadas no bairro Passo do Salso, em Pelotas, que estão em situação de emergência, quando as anomalias representam risco de ruptura iminente.

A Defesa Civil está no local e afirma ter adotado as medidas necessárias para garantir a proteção à vida dos moradores, articulando junto à Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil a orientação e retirada de moradores de áreas consideradas de risco, além de medidas de contingência para direcionar o fluxo de água para regiões inabitadas.