Brasil registra 104 mortes e mais de 13 mil casos de covid nas últimas 24h

O Brasil registrou 104 novas mortes pela covid-19 neste domingo, 20. A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 303. É o sexto dia consecutivo que o número ficou abaixo dos 400.

Neste domingo, o número de novas infecções notificadas foi de 13.599. A média móvel de casos ficou em 37.438 - este é o quarto dia consecutivo que a média fica abaixo de 40 mil.

No total, o Brasil tem 657.261 mortos e 29.627.305 casos da doença.

Quer saber tudo sobre o ritmo da vacinação contra a covid-19 no Brasil e no Mundo? Assine a EXAME e fique por dentro.

Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado pelo jornal O Estado de S. Paulo, G1, O Globo, Extra, Folha de S.Paulo e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20 horas.

Segundo os números do governo, 28.187.353 pessoas estão recuperadas.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho de 2020, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal.

A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

Neste domingo, o Ministério da Saúde informou que foram registrados 13.218 novos casos e mais 103 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas.

No total, segundo a pasta, são 29.630.484 pessoas infectadas e 657.205 óbitos.

Os números são diferentes do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.

Vacinação

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou neste domingo, 20, a 175.065.547, o equivalente a 81,49% da população total. Nas últimas 24 horas, 13.892 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Com duas doses ou dose única, são 159.317.991 de habitantes do País, o equivalente a 74,16% do total. Nas últimas 24 horas, 298.709 pessoas receberam essa dose de reforço.

Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, além da terceira de reforço (56.084), o Brasil administrou 368.771 doses neste domingo.

Segundo os dados reunidos pelo consórcio de imprensa, 11,24 milhões de crianças de 5 a 11 anos (ou 54,83% do total) já tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19.