Brasil tem 10º dia com média móvel de mortes por covid abaixo de 1 mil

O Brasil registrou 237 mortes por covid nas últimas 24 horas, totalizando 563.707 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 907. É o décimo dia seguido com a média abaixo de 1 mil.

Entenda como o avanço da vacinação afeta seus investimentos. Aprenda com a EXAME Academy

Os números foram levantados pelo consórcio de veículos de imprensa, consolidados às 20h desta segunda. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Os óbitos contabilizados às segundas-feiras são geralmente mais baixos pelo represamento de dados ao longo do fim de semana, mas a última vez que o Brasil registrou um número tão baixo foi em 22 de novembro de 2020, quando foram contabilizadas 181 novas vítimas fatais da doença.

O Estado de São Paulo registrou 54 novas vítimas da covid nas últimas 24 horas. Nenhum Estado ultrapassou a barreira dos 100 óbitos no período. Cinco estados e o DF apresentam tendência de alta nas mortes: Roraima, Rio Grande do Norte, Goiás, Ceará, Distrito Federal e Mato Grosso.

Desde o começo da pandemia, o Brasil já confirmou 20.178.143 casos do novo coronavírus, com 15.306 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 32.109 diagnósticos por dia. Em seu pior momento a curva da média móvel chegou à marca de 77.295 novos casos diários, no dia 23 de junho deste ano.

Toda semana tem um novo episódio do podcast EXAME Política. Disponível abaixo ou nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts