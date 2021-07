Aziz diz que Pacheco vai prorrogar trabalhos da CPI na quarta-feira

O presidente da CPI da Covid do Senado, Omar Aziz (PSD-AM), afirmou nesta terça-feira que o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), garantiu-lhe na véspera que vai ler o requerimento de prorrogação dos trabalhos da comissão de inquérito por mais 90 dias na quarta-feira.

"O presidente Rodrigo Pacheco, ontem, ao telefone comigo, à noite, disse que amanhã prorrogará a CPI, mas teremos uma reunião com ele, até porque nós temos algumas coisas para encaminhar agora no recesso que dependem da decisão do presidente Rodrigo Pacheco", disse Aziz.

Senadores já entregaram a Pacheco um requerimento para estender o funcionamento da CPI --prevista inicialmente para encerrar os trabalhos no início de agosto-- por mais três meses.

A comissão ainda não definiu também como será o seu funcionamento durante o recesso parlamentar de julho, caso o Congresso Nacional aprove a Lei de Diretrizes Orçamentárias, requisito para as férias dos deputados e senadores.

A CPI tem ampliado as investigações sobre suspeitas de irregularidades do governo na compra de vacinas contra Covid-19, podendo implicar diretamente o presidente Jair Bolsonaro ao fim das apurações.