Piloto do avião que caiu em Copacabana, no Rio, fazia primeiro voo

O piloto do avião que caiu em Copacabana no sábado, 27, fazia seu primeiro voo nesse tipo de aeronave, segundo informações repassadas pela empresa responsável pela aeronave ao subprefeito da Zona Sul do Rio de Janeiro, Bernardo Rubião.

Dados confirmados pela torre de controle do Aeroporto de Jacarepaguá indicam que apenas o piloto estava a bordo no momento do acidente. Não havia passageiros.

A aeronave havia decolado do Aeroporto de Jacarepaguá, segundo confirmação do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.

Segundo as autoridades, o ultraleve caiu poucos minutos após a decolagem e mobilizou as equipes de resgate marítimo, mergulhadores e apoio aéreo. Ao todo, 30 militares participaram da operação.

Corpo de piloto é localizado após queda do ultraleve

Por volta das 15h, o Corpo de Bombeiros confirmou que o corpo avião do piloto do ultraleve que caiu no Rio foi localizado no mar, próximo ao ponto da queda. A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de identificação oficial.

Até a última atualização, o nome do piloto não havia sido divulgado, seguindo os protocolos legais.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o CENIPA acionou investigadores do SERIPA III, órgão regional responsável pela apuração de acidentes aeronáuticos no Rio de Janeiro.

Segundo a FAB, está em curso a chamada Ação Inicial, etapa que inclui:

Preservação do local do acidente;

Coleta de destroços e registros técnicos;

Análise das condições operacionais do voo;

Verificação de fatores humanos, ambientais e mecânicos.

A causa da queda ainda não foi confirmada. Relatórios preliminares sugerem que uma pane mecânica pode ter causado a queda, mas a validação oficial depende da conclusão do inquérito técnico.