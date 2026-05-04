Avião de pequeno porte colide com prédio e cai em estacionamento em BH

Um avião de pequeno porte colidiu com um prédio em Belo Horizonte (MG) nesta segunda-feira, 4, deixando duas mortes. As vítimas são o piloto e o copiloto, segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros.

A aeronave, um monomotor, atingiu um edifício residencial de três andares localizado no bairro Palmeiras, na região Nordeste da capital mineira. O impacto fez com que o avião atravessasse a parede do prédio e permanecesse com as asas no estacionamento do local. Parte do combustível vazou e se espalhou pela área atingida.

De acordo com informações do portal g1, antes da colisão, o piloto comunicou à torre de controle do Aeroporto da Pampulha que enfrentava dificuldades durante a decolagem. Após o acidente, equipes do Corpo de Bombeiros e de resgate foram acionadas e enviadas ao local.

Em um relato à rádio Itatiaia, uma testemunha contou que viu o avião passando perto da janela quando estava na Club Fitness Academia.

"Ele fez muito, muito barulho e eu vi o o impacto, pelo que eu vi ele desviou mais pouquinho aqui por perto e acabou atingindo o prédio, acabou destruindo uma parte do prédio e os destroços caíram embaixo".

O Epa Supermercados, que tem um estacionamento próximo ao local, publicou uma nota sobre o acidente. "Infelizmente lamentamos o ocorrido, mas ainda não temos informações detalhadas", publicou, ressaltando que se coloca à disposição das autoridades.

*Em atualização.