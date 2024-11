Avião da FAB cai após colisão no interior de SP

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) caiu na manhã desta sexta-feira, 1º, em Pirassununga, interior de São Paulo, após colisão entre duas aeronaves da corporação. O incidente ocorreu próximo à Academia da Força Aérea (AFA), localizada no município.

Um dos pilotos conseguiu se ejetar antes da queda, enquanto a segunda aeronave fez um pouso seguro. Ambos os tripulantes foram atendidos e passam bem.

De acordo com a FAB, a aeronave que caiu foi direcionada para uma área desabitada. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram uma explosão no local da queda. O Corpo de Bombeiros de São Paulo confirmou o resgate do piloto, realizado por uma equipe de salvamento da própria FAB.

Ação da FAB e investigação do CENIPA

Em nota oficial, a Força Aérea Brasileira informou que as aeronaves envolvidas eram do modelo T-27 Tucano, utilizadas no treinamento de cadetes da AFA. A colisão ocorreu durante um voo de instrução, e a FAB assegurou que o piloto ejetado foi resgatado com sucesso.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) já iniciou os procedimentos para investigar o acidente, buscando apurar fatores que possam ter contribuído para o ocorrido. A investigação tem o objetivo de identificar elementos que ajudem a evitar novas ocorrências semelhantes.