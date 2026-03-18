Amazonas: Capitão Alberto e Eduardo Braga aparecem na frente para o Senado

A corrida pelas duas vagas no Senado deve ser acirrada no Amazonas, segundo a pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 18. Mesmo assim, os pré-candidatos Capitão Alberto Neto (PL) e Eduardo Braga (MDB) aparecem na liderança no estado.

No cenário unificado dos dois votos para as duas vagas no Senado, Alberto Neto aparece com 24%, enquanto Braga aparece com 19,3%. Como a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois aparecem tecnicamente empatados. Em seguida, está Plínio Valério (PSDB), com 17,4%.

Já nas opções de primeiro voto para o Senado, os dois possuem distância dos outros candidatos. Capitão Alberto Neto seria escolhido como primeiro voto de 36% dos eleitores, enquanto Braga seria por 28,5%.

Entre os possíveis candidatos para ocupar a segunda cadeira, Plínio Valério tem 24,5% das intenções de voto, enquanto Marcelo Ramos (PT) tem 19,9%.

A pesquisa AtlasIntel no Amazonas foi feita com 1.138 entrevistados, selecionados por recrutagem aleatória, no período entre 11 e 15 de março. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-06921/2026.

Pesquisa para senador no Amazonas - AtlasIntel (Março 2026)

Voto unificado

Capitão Alberto Neto (PL) - 24%

Eduardo Braga (MDB) - 19,3%

Plínio Valério (PSDB) - 17,4%

Marcelo Ramos (PT) - 15,3%

Roberto Cidade (União Brasil) - 5,2%

Marcos Rotta (PDT) - 2,4%

Marília Freire (Psol) - 1,7%

Branco/Nulo - 10,1%

Não sei - 4,7%

1º voto

Capitão Alberto Neto (PL) - 36%

Eduardo Braga (MDB) - 28,5%

Marcelo Ramos (PT) - 10,7%

Plínio Valério (PSDB) - 10,3%

Roberto Cidade (União Brasil) - 4,1%

Marcos Rotta (PDT) - 3,1%

Marília Freire (Psol) - 1,9%

Branco/Nulo - 1,6%

Não sei - 3,8%

2º voto