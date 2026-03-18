AtlasIntel: Lula e Flávio aparecem tecnicamente empatados no Amazonas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem em empate técnico em um eventual segundo turno, com vantagem inferior a um ponto percentual para o petista, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 18.

Segundo o levantamento focado em eleitores do Amazonas, Lula receberia 46,2% dos votos, enquanto Flávio teria 45,7% em um eventual segundo turno. Os dois são considerados tecnicamente empatados porque a pesquisa possui uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa também testou um cenário em que o atual presidente enfrentaria o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno, mesmo com Bolsonaro estando inelegível.

Neste cenário, no entanto, o ex-presidente tomaria a frente, pontuando 46,4%, enquanto Lula teria 46,2% - ou seja, uma diferença de apenas 0,2 ponto percentual, dentro da margem de erro.

Lula aparece na liderança no primeiro turno, com 45,5% dos votos, enquanto Flávio Bolsonaro leavria 41,7%. Já em outro cenário, as intenções de voto seriam de 45,9% e 44,7%, respectivamente.

A pesquisa AtlasIntel no Amazonas foi feita com 1.138 entrevistados, selecionados por recrutagem aleatória, no período entre 11 e 15 de março. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-06921/2026.

Pesquisa para presidente no Amazonas - AtlasIntel (Março 2026)

1º turno

Cenário1

Lula (PT) - 45,5%

Flávio Bolsonaro (PL) - 41,7%

Romeu Zema (Novo) - 3,7%

Renan Santos (Missão) - 2,3%

Ratinho Jr. (PSD) - 1%

Aldo Rebelo (DC) - 0,3%

Branco/Nulo - 5,2%

Não sei - 0,3%

Cenário 2

Lula (PT) - 45,9%

Flávio Bolsonaro (PL) - 44,7%

Renan Santos (Missão) - 1,7%

Romeu Zema (Novo) - 1,1%

Ronaldo Caiado (PSD) - 0,9%

Aldo Rebelo (DC) - 0,3%

Branco/Nulo - 5%

Não sei - 0,5%

2º turno

Cenário 1

Lula (PT) - 46,2%

Flávio Bolsonaro (PL) - 45,7%

Branco/Nulo/Não sei - 8,1%

Cenário 2

Lula (PT) - 46,2%

Jair Bolsonaro (PL) - 46,4%

Branco/Nulo/Não sei - 7,4%

Cenário 3

Lula (PT) - 46,2%

Ronaldo Caiado (PSD) - 31,4%

Branco/Nulo/Não sei - 22,4%

Cenário 4