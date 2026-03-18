AtlasIntel: Lula e Flávio aparecem tecnicamente empatados no Amazonas

Lula e Flávio Bolsonaro: presidente e senador são pré-candidatos à Presidência nas eleições 2026 (Divulgação/Exame)
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Publicado em 18 de março de 2026 às 10h53.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem em empate técnico em um eventual segundo turno, com vantagem inferior a um ponto percentual para o petista, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 18.
Segundo o levantamento focado em eleitores do Amazonas, Lula receberia 46,2% dos votos, enquanto Flávio teria 45,7% em um eventual segundo turno. Os dois são considerados tecnicamente empatados porque a pesquisa possui uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.
A pesquisa também testou um cenário em que o atual presidente enfrentaria o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno, mesmo com Bolsonaro estando inelegível.
Neste cenário, no entanto, o ex-presidente tomaria a frente, pontuando 46,4%, enquanto Lula teria 46,2% - ou seja, uma diferença de apenas 0,2 ponto percentual, dentro da margem de erro.
Lula aparece na liderança no primeiro turno, com 45,5% dos votos, enquanto Flávio Bolsonaro leavria 41,7%. Já em outro cenário, as intenções de voto seriam de 45,9% e 44,7%, respectivamente.
A pesquisa AtlasIntel no Amazonas foi feita com 1.138 entrevistados, selecionados por recrutagem aleatória, no período entre 11 e 15 de março. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-06921/2026.